Estados Unidos se fue de urnas

Donald Trump no está para bromas tras los resultados adversos de las elecciones en Virginia, Nueva Jersey, y Ciudad de Nueva York. También en California se llevó el gato al agua el gobernador demócrata Gavin Newsom, al ganar el referéndum destinado a conseguir más escaños a la Casa de Representantes con el rediseño de los distritos electorales del Estado (Texas había hecho lo mismo en favor de los republicanos). En el Estado de Virginia, la ex oficial de inteligencia demócrata Abigail Spanberger logró la victoria como gobernadora, con una diferencia de unos catorce puntos con respecto a la republicana Winsome Earle-Sears. Supone un gran éxito para quien le arrebata la gestión a los republicanos y se convertirá en la primera mujer en ocupar este puesto de relevancia en un territorio que, por otro lado, en las elecciones presidenciales de 2024 ya se inclinó hacia el Partido Demócrata. Constituye un caso muy similar al de Nueva Jersey, donde la ex piloto de la Marina y exfiscal federal, también demócrata, Mikie Sherrill, derrotó al republicano Jack Ciattarelli.

En lo que a la Ciudad de Nueva York se refiere, las elecciones generales a la Alcaldía las ganó el musulmán y socialista propalestino Zohran Mamdani. Nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense en 2018, a este joven de 34 años le espera una ardua tarea para afrontar los retos que le plantean los cinco distritos de la ciudad: El Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y, sobre todo, Manhattan. Y es que, en la Ciudad de Nueva York, la criminalidad y la inseguridad en el transporte siguen siendo muy elevadas. También las desigualdades sociales van en aumento; algo letal en una megalópolis con salarios bajos, alquileres caros, y escasez de viviendas. De hecho, la vivienda asequible (cada vez más reducida), resulta vital para un 30% de neoyorquinos que invierten más de la mitad de sus ingresos en pagar el alquiler. Esto afecta a todo tipo de familias de clase media, y a sectores vulnerables, con un fuerte impacto en la salud mental, la educación, el empleo, y la movilidad urbana. Además, desde la pandemia de la Covid-19, la ciudad ha perdido decenas de miles de puestos de trabajo de oficina. Y hasta el teletrabajo está contribuyendo a vaciar Manhattan. También las infraestructuras deficientes o envejecidas, los retrasos en las reparaciones, y el número de andamios y protecciones de obra, deterioran la imagen de la ciudad, y frenan su crecimiento económico.

Pues bien, tanto Mamdani, como los otros dos candidatos (el exgobernador independiente, antes demócrata, Andrew Cuomo; y el republicano Curtis Sliwa), orientaron sus campañas contra estas lacras. Pero ahora será Zohran Mamdani quien tendrá que afrontarlas. Y no le resultará fácil, dado que sus promesas de construir viviendas asequibles, congelar el precio de los alquileres protegidos, elevar el salario mínimo por hora trabajada, subir los impuestos a los ricos, eliminar las tarifas del bus y de las guarderías, o mejorar el servicio de metro, dependen también del beneplácito de la gobernadora Kathy Hochul (demócrata contraria a subir impuestos), y de la Asamblea Estatal (de mayoría progresista, pero preocupada por su “ciudad santuario” dadas las 180.000 solicitudes de asilo, y las 80.000 personas sin hogar). Además, Mamdani representa todo lo que los ‘trumpistas’ detestan; y sus pullas y burlas a la Policía, a los 350.000 millonarios de la ciudad, y a un Trump del que depende para conseguir fondos federales, le pasarán factura, por mucho que ahora apele a ellos para obtener dinero y ayuda para su quimérica transformación neoyorquina.