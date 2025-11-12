Ayer concluyeron las actividades de Fairway 2025, con su VI Forum del Camino de Santiago. En la Ciudad de la Cultura, aquí en Compostela -compartiendo edificio con las exposiciones alusivas nada menos que a Castelao y Asorey- se dispusieron los distintos stands de un buen número de participantes dignos de ser visitados uno a uno, valorando sus iniciativas, todas ellas de un indudable interés.

Su dimensión es consecuente con lo mucho que Galicia ha hecho en esta materia en las últimas décadas, en una línea de acción que hoy tiene en la Secretaría Xeral de Turismo de la Xunta la instancia articuladora de una acción en la que se entrelazan heterogéneos esfuerzos y propuestas varias. Se puede decir que, a día de hoy, siguen muy vigentes los resultados de una sucesión de Xacobeos que han sabido acondicionar caminos, crear albergues y fomentar el asociacionismo, entre otros objetivos, bien planificados y mantenidos en el tiempo.

Ahora Fairway 2025 permitió ver lo asentado que están, por ejemplo, el Camino Primitivo -Asturias lo promueve especialmente-, la Vía de la Plata -con una importante implicación de Extremadura- , aquellos que proceden de Portugal y hasta las rutas que se trazan por el mar, o el caminar de los que, desde Compostela, llevan sus pasos hasta Fisterra y Muxía.

Hay otras experiencias que aprendieron mucho tomando, en diferentes aspectos, como referente ese apasionante mundo generado a partir de la peregrinación jacobea. Me refiero a casos como el que nos aporta el Camino de la Cruz de Caravaca, en Murcia, o el llamado Camino Lebaniego -a relacionar con Santo Toribio- , en tierras de Cantabria, experiencias que han sabido, como en Galicia, cuidar sendas, proponer etapas, generar credenciales… Es más, en el caso cántabro, sus responsables han sabido enlazar caminos de Santiago -el del Norte y el Francés- con los de Santo Toribio, algo que beneficia a todos ellos, al generar una red más completa, reconocida, en su conjunto, como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2015. El Xacobeo 2027 está ya a la vuelta de la esquina y propuestas como la vivida estos pasados días parecen augurar buenos tiempos al respecto.