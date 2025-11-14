El tifón Shein impacta en París

El desembarco de Shein en París no podía haber sido más estrepitoso. El gigante chino de la ‘ultra fast fashion’, hasta ahora confinado al comercio virtual, escogió el BHV del barrio parisino Le Marais para abrir su primera tienda física y permanente, en todo el mundo. La lio a lo grande: Shein se alió con Frédéric Merlin, el joven, ambicioso y desinhibido presidente del grupo SGM (Société des Grands Magasins), para abrir una “capsule” en el emblemático edificio de los grandes almacenes BHV. Ni más ni menos. BHV, léase Bazar de l’Hôtel de Ville, está como su nombre indica justo en frente del edificio del ayuntamiento de París, en la rue de Rivoli.

Pues el 5 de noviembre, día de la apertura de la tienda de Shein, la famosa calle fue el escenario de la división entre partidarios y detractores de la marca china, pero también de las contradicciones y flaquezas de los consumidores franceses. Por un lado una cola de miles de personas esperando desde el alba para consumir moda tirada de precio y enfrente los que la repudian por considerar que si es tan barata es porque hay explotación laboral, opacidad fiscal y daño medioambiental.

Algunas marcas que vendían en los grandes almacenes, como Agnes B, American Vintage y Swarovski decidieron retirar sus tiendas del BHV. Para esas marcas asociarse al BHV ya no es sinónimo de glamour y “élégance à la française”, sino de todo lo contrario: nula calidad, mala confección y ropa de usar y tirar. Hicieron el siguiente cálculo: Shein se ha comprado un prestigio a costa de nuestra reputación de modo que echamos el cerrojo.

Al artífice del desembarco de Shein en el BHV no parece importarle, al revés, canta victoria al anunciar en Instagram que “en pocos días, más de 50 000 visitantes vinieron a descubrir la primera cápsula Shein en el BHV. Un auténtico torbellino de caras, risas y curiosidad.” Frédéric Merlin se felicita de que los consumidores se gastaron una media de 45 euros y que siguieron comprando en otros departamentos de los grandes almacenes. Y ya cuenta, no solo con ampliar la tienda de Shein, sino con abrir más en cinco ciudades francesas, aún a costa de romper el contrato de SGM con Galeries Lafayette, cuyos dirigentes no quieren ver su marca asociada a la de la moda rápida china.

Pero ya se sabe, el cliente siempre tiene la razón, y cuando un poder adquisitivo menguante se alía con las ganas de consumir, la tentación se llama Shein, sobretodo para los jóvenes, sus principales compradores. Poco importa si la marca china tiene mala reputación entre los franceses. El bolsillo manda para desesperación del prêt-à-porter francés vapuleado por la desindustrialización y por una competencia agresiva desde el territorio sin ley que es internet.

En 2024 entraron en Europa 12 millones de paquetes cada día, de los cuales el 91% procedía de China, según la Comisión Europea. Sin control aduanero y sin garantías para los consumidores. Precisamente, la víspera de la apertura de la tienda de Shein en París, estalló el escándalo de las muñecas pedopornográficas. Junto con armas blancas, estaban a la venta en el cibermercado de Shein que enseguida tuvo que suspenderlo en Francia. Aunque el caso esté en manos de la Fiscalía de París, lo inquietante es la absoluta desprotección de la infancia y de los consumidores europeos ante un comercio tan agresivo como peligroso.