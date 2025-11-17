La ruta del Tren de Aragua

Hace menos de diez días nos despertábamos con una amplia operación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. Se trataba de la Operación Intercity, que tenía como objetivo anular los planes del cártel venezolano Tren de Aragua (TdA) para hacerse con el control mafioso y criminal de diversos territorios a lo largo de la geografía española. Su modus operandi consiste en aliarse con los grupos de delincuencia locales, para luego fagocitarlos e imponer sus propias normas y estructuras operativas. En España, en esta ocasión, han sido 13 los detenidos (8 en Barcelona, 2 en Madrid, y otros 3 repartidos entre Girona, A Coruña y Valencia. Pero ya en marzo de 2024 Gerso Guerrero, hermano del líder de la organización, Héctor Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”), había sido arrestado en Barcelona. Cuatro meses más tarde, en julio, sería extraditado a Venezuela. Ahora la Policía tratará de analizar los teléfonos móviles intervenidos, a fin de rastrear los vínculos de los arrestados con otros miembros del cártel, especialmente en barrios y pisos estratégicos de diversas ciudades españolas.

Declarada organización terrorista por EE.UU., Argentina, Perú y Ecuador, esta banda, que también se ha infiltrado en Chile, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Bolivia o México, se dedica al tráfico de personas y armas, la prostitución, la extorsión, el sicariato y el tráfico de drogas, especialmente de cocaína y su variante rosa ‘tusi’; una peligrosa mezcla química que la organización elabora en sus propios pisos. En Perú, y sobre todo en Chile, el cártel venezolano constituye un verdadero problema; y las respectivas fiscalías han tenido que habilitar operativos policiales especiales para investigar su grado de asentamiento, y combatirlo a nivel científico y judicial.

Las operaciones realizadas ya han confirmado sus contactos con los cárteles de los Soles en Venezuela, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, con la Mara Salvatrucha estadounidense, o con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, entre otros. Además, la Fiscalía de Chile ha podido certificar vínculos entre el TdA y altos cargos políticos y militares del Gobierno de Maduro, así como con el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). De hecho, el ministerio público investigó la implicación del número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, en la contratación de un sicario de la banda de Aragua para matar en Santiago de Chile al asesinado teniente rebelde venezolano Ronald Ojeda. Y el propio fiscal exiliado de Venezuela Zair Mundaray llegó a asegurar que la pervivencia de la organización ha sido, desde el inicio, gracias a la cúpula chavista.

En Chile la Fiscalía ya ha sido capaz de identificar a 350 miembros del TdA, muchos de los cuales se encuentran hoy en prisión. En España queda mucho por investigar. Pero los 600.000 venezolanos que viven en nuestro país son fundamentales a la hora de ayudar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a identificar a los posibles miembros de la organización. Ésta funciona como un sistema de franquicias a nivel local y regional, que después deben rendir cuentas ante los líderes del TdA originario en Venezuela. También sabemos que la banda utiliza a jóvenes treintañeros, caracterizados por tener los cuerpos adornados con esos tatuajes tan característicos y de moda en los barrios más populares de Venezuela. Esperemos que este tipo de bandas no perturben la seguridad de nuestras ciudades y barrios; y, sobre todo, que no mancillen la buena imagen de nuestros queridos y honrados hermanos venezolanos.