20-N, poco que celebrar

El escritor Javier Cercas, nada sospechoso de connivencia con la fachosfera, sostiene que en el 50 aniversario de la muerte de Franco nada hay que celebrar. Estoy básicamente de acuerdo con sus argumentos pero, bueno, es una fecha que está en el imaginario popular y por lo tanto merece algo de atención. Aunque sólo sea para saber que responder a nuestros hijos y nietos cuando nos preguntan: ¿Recuerdas donde estabas, qué hacías y qué pensabas que ocurriría?

La memoria es flaca y selectiva, pero claro que ese día no se olvida. El 20-N de 1975, no pasó nada, salvo un “hecho biológico” en frase atribuida a Suárez que hago mía. Fallecía el dictador pero no la dictadura. Ni siquiera la fecha era entonces creíble. Había quien sostenía que Franco llevaba varios días cadáver, pero se esperó a ese día para hacerla coincidir con la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936. Otras versiones apuntaban el retraso a maniobras de su entorno familiar, en especial del marqués de Villaverde y su camarilla para controlar herencia familiar y política de la sucesión. Medio siglo después, estas especulaciones son ociosas.

En todo caso, más relevante es el acto de mañana, dos días después del óbito, con la proclamación de don Juan Carlos como Rey. Pero tampoco demasiado, porque el acto no significaba el comienzo del cambio. Al contrario, el régimen continuaba vigoroso, con un jefe de Estado encarnado por un monarca de corte absolutista y con el mismo presidente, Arias Navarro, más franquista que Franco.

Ni siquiera el cambio de Arias por Suárez parecía medio año después avance alguno. El que era ministro jefe de Falange nombraba un gobierno del pocos se esforzaban en memorizar sus nombres. No se daba un duro por él. Sin embargo, algo se movía en los círculos internos del poder. Los prebostes del régimen se hicieron al harakiri para dar paso a las elecciones del 15-J de 1977, con la mayoría de partidos legalizados, para elegir unas Cortes que rápidamente se transmutaron en constituyentes. Hasta entonces, en el año y medio posterior a la muerte de Franco España seguía siendo una dictadura, igual de dura en los primeros meses y blanda desde mediados del 76.

Los protagonistas de la primera fase de la transición, en el plano político, fueron Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes franquistas, ideólogo “de la ley a la ley”; Adolfo Suárez, el brazo ejecutor; Santiago Carrillo, líder a la verdadera oposición que apostó por la reconciliación, y el Rey Juan Carlos, que entendió y propició el proceso, conteniendo al tiempo las arremetidas de unos inmovilistas férreamente instalados sobre todo en el ejército y fuerzas de seguridad.

Tanto el 20-N como el 22-N, reinstauración de la Monarquía, son efemérides secundarias. Mayor repercusión para el inicio del cambio tuvo la muerte de Carrero Blanco dos años antes El prólogo a la democracia se escribió con la ley de Reforma Política refrendada en consulta popular en diciembre de 1976, pero la clave fueron las elecciones de junio del 77. No fue un camino de rosas. Al acecho estaban ETA y los nostálgicos del franquismo.

En el plano formal, la democracia comienza el 6 de diciembre de 1978, declarado Día de la Constitución. O si se quiere la víspera de los Santos Inocentes, cuando se publicó en el BOE. Se consolidó en dos hechos memorables: el 23 de febrero de 1981 con el fracaso del intento de golpe de estado. Suárez, Carrillo, Gutiérrez Mellado fueron aquel nuestros héroes. Y de madrugada el Rey. La segunda fue el 28 de octubre de 1982. Con la arrolladora victoria de Felipe González no había vuelta atrás.

Celebrar, pues, el 20-N como inicio de 50 años de libertad en España, según nos quiere hacer creer el Gobierno, es una falsedad superlativa. Negar al rey Juan Carlos la invitación a los actos de su proclamación es una agresión a la Historia. El Rey emérito no puede estar presente pero Ábalos sí. ¡País!, que diría Forges.