Momentos difíciles para Zelenski

Volodímir Zelenski visitó nuestro país por tercera vez desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Fue un viaje oficial, por lo que las promesas que obtuvo en materia de cooperación económica, ayuda humanitaria, soporte logístico, y seguridad militar, tienen un tinte vinculante. El presidente ucraniano enfocó sus demandas en torno a la defensa aérea, la provisión de armamento, e incluso la aportación de tecnología y materiales para reforzar sus debilitadas fuentes de energía. Pedro Sánchez le habló de movilizar 817 millones de euros para “reforzar la Defensa de Ucrania y acelerar su reconstrucción”, participando en el instrumento SAFE de la Comisión Europea (Acción de Seguridad para Europa), y sumándose al programa PURL de la OTAN (la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania), financiando la compra de armamento estadounidense para Kiev.

Lo cierto que, tras la reunión de agosto en Alaska entre Trump y Putin, y el fracaso de la cita de octubre en Budapest, la ayuda militar estadounidense sigue mermando (salvo que los aliados de la OTAN se la compren directamente a Estados Unidos, claro está). Por eso Kiev organizó esta nueva gira especial por Europa, a fin de que otros países donantes (en esta ocasión, Noruega, Grecia, Francia y España) no se olvidasen de un conflicto que extenúa a la sociedad ucraniana. De ahí que la presencia de Zelenski se haya visibilizado en el Congreso de los Diputados, el palacio de La Zarzuela, o el palacio de La Moncloa. También visitó el Museo Reina Sofía, por el valor simbólico que tiene el cuadro Guernica de Picasso en lo relativo al sufrimiento de la guerra.

Y es que la desazón sigue siendo mortal en Ucrania, con constantes cortes de electricidad y calefacción, el suministro de agua corriente deteriorado, las centrales hidroeléctricas y térmicas maltrechas, las redes de telefonía móvil afectadas, las infraestructuras y subestaciones de sus plantas nucleares destruidas, la producción de gas mermada en un 50%, las alarmas sonando a cualquier hora del día, y los destructivos misiles, así como los letales drones rusos, cayendo sobre los tejados de casas, hospitales y hasta de escuelas; todo ello a las puertas de un invierno que este año resultará más largo y cruel que nunca. Por eso Zelenski necesita los cazas Rafale franceses, defensas antiaéreas, y sistemas como los Patriot, o los francoitalianos SAMP/T, para defenderse de los misiles balísticos rusos (con los misiles Tomahawk de Trump todavía no puede contar).

Trump sanciona a petroleras rusas, y amenaza con aranceles a los países que compren energía a Moscú. Por su parte, Kiev multiplica por diez su producción armamentística (para compensar la reducción del 43% de transferencias de armas que ya está sufriendo), y castiga refinerías de petróleo, suministros eléctricos, y centros gasísticos rusos. Pero todo esto no es suficiente, y el Ejército del Kremlin sigue avanzando, mientras Putin celebra los casos de corrupción que afectan al Estado ucraniano, a empresas estatales como Energoatom, y a altos cargos, funcionarios y hasta a amigos de Zelenski, ávidos de lucrarse, junto a los oligarcas, con las ayudas que llegan del extranjero (el 50% del PIB del país). Todo ello acentúa la “fatiga de guerra”, y nos hace pensar que tendremos conflicto para rato. La última sorpresa: el ultimátum de Trump para que Kiev acepte su plan de paz de 28 puntos antes del jueves (cediendo el Donbás y reduciendo su músculo militar). EE.UU. negoció con Rusia al margen de Ucrania; y quizá con Kiev sin Moscú. Lo peor es que a la UE, como siempre, la siguen dejando al margen del debate.