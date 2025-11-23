Trump desquicia a Maduro

Donald Trump tiene desorientada a la Comunidad Internacional, y desquiciado a Nicolás Maduro. Fue el 2 de septiembre cuando inició primero en aguas del Caribe, y después en las del Pacífico oriental, su particular lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela (también de Colombia, México y otros países productores). Era una promesa electoral, y la está cumpliendo. Hasta el momento son ya 22 las embarcaciones que asegura haber hundido; y más de 80 los narcotraficantes abatidos. Y es que la presencia militar en aguas cercanas a Venezuela aumenta. La última fase ha sido la incorporación del portaaviones USS Gerald R. Ford a la operación Lanza del Sur, anunciada por el secretario de Guerra Pete Hegseth el 13 de noviembre, así como la intensificación de los ejercicios militares con fuego real e incluso ensayos de desembarco en Trinidad y Tobago.

Lo cierto es que estas acciones deben ser interpretadas también como una vía de presión política y militar contra regímenes considerados por la Administración Trump cómplices o permisivos con el crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo. Entretanto, la ONU ha mostrado sus reticencias sobre unas acciones que podrían sobrepasar los límites del Derecho internacional, sobre todo sabiendo que incluyen ejecuciones extrajudiciales atípicas y, hasta el momento, sin carga probatoria. Pero Trump ha insinuado incluso la posibilidad de llevar a cabo, a través de la CIA (y de la Delta Force si es necesario), operaciones en territorio venezolano, al tiempo que se abre a un posible diálogo con Maduro. Es esta doble actitud, típicamente ‘trumpista’, la que desorienta al autócrata bolivariano. Y es que el líder chavista, como respuesta a la dualidad de Trump, abre también tres vías de respuesta: una disposición al diálogo y a la búsqueda de la paz; una movilización de las fuerzas armadas venezolanas y las milicias bolivarianas; y una reivindicación de la patria y la soberanía nacional.

Pese a que el enviado especial de Trump, Ric Grenell, hace de negociador y poli bueno, Maduro ya sabe que el tiempo corre en su contra, sobre todo ahora que Trump le ha propuesto incluso una salida negociada del Palacio de Miraflores, y Marco Rubio le ha dado un ultimátum hasta este lunes, 24 de noviembre, cuando Washington designará al Cártel de los Soles, con quien vincula al presidente venezolano, como Organización Terrorista Extranjera (FTO), y ya no sólo como Organización Terrorista Global (SDGT), lo que permitiría a Trump, además de perseguir a la banda chavista financieramente, castigarla militarmente en territorio venezolano dados sus vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, con la Mara Salvatrucha estadounidense, o con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional.

Y mientras el ‘lobby’ empresarial de Maduro ofrece a Trump todo el petróleo, el oro y el gas venezolanos, alejarse de Rusia y de China a cambio de mantener al dictador en el poder, o su dimisión de aquí a un par de años, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presenta su Manifiesto de Libertad, reivindicando su éxito electoral del 28 de julio de 2024, presentando un plan de futuro para el país, y dirigiéndose a las Fuerzas Armadas y a la cúpula política chavista, para que faciliten una “transición pacífica”; en la línea con esa Declaración de Miami en la que 31 ex jefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA ya reivindican a Edmundo González Urrutia y a María Corina, como futuros presidente y vicepresidenta de la nueva, libre y democrática Venezuela.