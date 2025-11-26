Xesús Carballido en A Coruña

Seica na Coruña. Así se tituló la exposición que Xesús Carballido (O Carballiño, 1954) ha presentado en el Kiosco Alfonso, un espacio ciertamente hermoso, en donde encaja muy bien su obra; en torno a cien trabajos suyos son los presentados. A través de ellos se pudo ver la realidad de un esfuerzo continuo y perseverante a lo largo de más de treinta años. No es cuestión de encuadrar en una etiqueta cualquiera por dónde deambula su quehacer. Parte muchas veces de objetos unas veces encontrados; otras, buscados y, en ocasiones, aportados por alguien que se les ofrece para otorgarles una nueva vida.

El arte de Xesús Carballido tiene múltiples registros. Dibuja de manera exquisita. Suma papeles, generando una especie de superposición de capas que parecen entrecruzar historias varias de tiempos diversos. En sus cajas abunda el orden. En cada uno de esos habitáculos que forja hay, generalmente, algo diferente, llevándole a él, y a quien lo contempla, a buscar una organización y un sentido que descifre un mensaje concienzudamente elaborado. Como si detrás de cada una de sus partes encerrase una clave, a identificar y valorar, intentando asumirlo dentro del conjunto en cuestión.

Me consta como, ya hace muchos años, Eugenio Fernández Granell , desde sus posicionamientos surrealistas, supo ver que el entonces joven Xesús Carballido era mucho más que un valor emergente. Tanto es así que le abrió las puertas de su Fundación, en Compostela, para exponer. Y es que lo que hace nuestro artista no es exactamente surrealismo pero sí lo conoce y lo reconoce. Viene a ser como un estilo más a tener en cuenta, que lo adapta a lo que es su modo de hacer, recurrente en el día a día pero con nuevos hallazgos, siempre. De ahí que ese «Seica» que viene a ser el título reiterado, obra a obra -y con el que identifica aquello que, creado, él sabe-, forjando un camino que merece todo nuestro aprecio y respeto.

Xesús Carballido es un trabajador incasable. Es un magnífico contador de historias desde muy particulares y propios materiales a los que él es capaz de engrandecer, convirtiendo en arte lo que fueron residuos de lo cotidiano.