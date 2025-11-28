Más de 5400 millones de habitantes sufren o persecución o discriminación religiosa en el mundo, es decir, alrededor de dos tercios de la población mundial. Europa, que esta más o menos tranquila y que superó hace mucho tiempo la falta de libertad religiosa, puede pensar que todo el mundo es igual, ignorando la realidad. Muchos habitantes de muchos países sufren y padecen por causa de sus creencias.

Hay graves violaciones de la libertad religiosa en 62 países, en 24 de ellos hay persecución y en otros 38 sufren discriminación. Los países donde se sufre persecución tienen 4.100 millones de habitantes. Nigeria, Corea del Norte y China son tres de esos países. De los 24 países, en 18 de ellos la situación ha empeorado el último año.

El origen de la persecución o discriminación es el autoritarismo en 52 países, un ejemplo de ello es Nicaragua o Cuba, el extremismo religioso en 25, debido sobre todo al yihadismo, el nacionalismo etnoreligioso en 6 países, como sucede en India y Myanmar y el crimen organizado en 3 países, México, Haiti y Nigeria. Hay varios países en que el origen esta en varios de los orígenes señalados.

En el último año ha habido ataques o abusos contra lugares de culto, 20 en Asia, 12 en Africa subsahariana, 11 en Oriente medio, 5 en América latina. En el Sahel, Burkina Fasso, Níger, Malí y también en el Sudán debido a la guerra civil y en Nigeria se ha pasado por situaciones difíciles con múltiples asesinatos.

En general, las persecuciones y discriminaciones han provocado migraciones masivas, dado que los habitantes intentar salvar la vida o buscar posibilidad de sustento para comer y lugar para dormir. Esto ha sucedido con los rohingya musulmanes y con los cristianos en el Sahel, Nigeria y otros países

Respecto a los cristianos y católicos particularmente, las cifras de asesinatos padecidos se puede decir que son del mismo orden de los tiempos originales del imperio romano.

Si se colorea el mapa mundial se observa que en toda Asia con la excepción de Corea del Sur, Camboya, Filipinas y Japón, no hay libertad religiosa. En Africa, la falta de libertad esta más concentrada en el Norte, el Sahel y algún otro país como Nigeria, República del Congo y Mozambique.

Estos datos figuran en un informe elaborado por la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. El informe será presentado el jueves en la sede del Instituto Teológico por el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y por un sacerdote de Nigeria que ha visto y sentido en primera persona de lo que habla el informe. La asistencia al acto puede arropar y enviar un mensaje de solidaridad y humanidad a todas las personas que sufren esa lacra, tengan las creencias que tengan y concienciar a las personas para que Europa no permanezca indiferente a esta lacra.