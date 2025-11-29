‘La vida feliz’ –David Foenkinos– sorprende e invita a la reflexión personal. No había oído hablar de los “funerales en vida”, que surgieron en Corea del Sur, país con un alto índice de suicidios, explicados por la presión económica, laboral y social, por la competitividad y la soledad, entre otras causas.

Se trata de una terapia emocional alternativa dirigida a quienes necesitan respuestas a su malestar existencial, para enterrar lo que les genera descontento, zozobra, frustración …

La revolución debe iniciarse en el interior de la persona, para conocernos, aceptarnos, modificar actitudes inadecuadas, reconocer errores y convertirlos en brújula de nuestra vida futura.

Cometer errores es algo natural, pero morirse sin haberlos comprendido, y, por lo tanto, sin haberlos admitido, nos conduciría inexorablemente a la conclusión de que la vida ha sido un fracaso.

Tras reconocer errores y actitudes improcedentes, la terapia de las lágrimas será un alivio, porque las lágrimas que no brotan cubren el corazón con una costra y lo endurecen.

Para ser fuertes es preciso quererse a uno mismo, y para amarse a uno mismo hay que conocerse y aceptarse. Lo mismo sucede para servir a los demás: difícilmente podremos querernos y ayudar si no nos encontramos bien.

Sigmunt Bauman afirma que “Hay muchas formas de ser feliz, pero en la sociedad actual todas pasan por una tienda.” Una realidad que apesadumbra a cualquiera, porque el consumismo siempre nos deja insatisfechos.

Reconstruir relaciones, perdonando y siendo perdonados, para alcanzar la paz interior, es otra idea fuerte. Hay que abandonar el argumento frecuente de que lo que nos agobia procede siempre del exterior y armarnos de coraje para asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde.

El cariño no se puede improvisar, no podemos amar a voluntad, hay que aprender mediante un proceso de cercanía, conocimiento y empatía. Al vislumbrar la vejez nos vendrá bien soltar lastre: el qué dirán, compromisos y convencionalismos sociales, el vértigo diario…, sin apartarse de lo que se quiere ser.

En definitiva, reflexionar sobre el pasado condicionante, enterrarlo y hacer renacer la paz en nuestro interior.