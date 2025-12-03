Los 'Andares' de Luis Celeiro

Nació en Samos-Lugo, en el lugar de A Balsa, en 1955, algo que Luis Celeiro Álvarez llevó siempre a gala. Sus raíces están ahí y, en cierto modo han modelado el modo de pensar y de sentir que su quehacer diario, de alguna manera, proyecta.

En Luis Celeiro se suman una buena formación como periodista, que culminó con un doctorado en Sociología y Ciencia Política, y experiencia en la enseñanza universitaria en su materia siendo, durante una larga etapa, Director de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su implicación en la puesta en marcha y desarrollo del Xacobeo 1993 ha sido ciertamente importante.

Pero de lo que hoy se trata es de dar la bienvenida a un nuevo libro suyo. Se titula Andares y en él se recogen ciento sesenta artículos escritos a largo de veinte años, todos ellos nacidos en una sección semanal, en la prensa, bajo la denominación común de Tía Manuel, signo y seña de una sabiduría y experiencia contrastada, dispuesta a dar su parecer cuando así fuese requerida. Han sido más de mil los artículos que, en dicha sección, ha publicado. Por eso se trata de una selección, distribuida en nueve apartados, debida a Jei Noguerol, que ha contado con una revisión lingüística de Daniel García Blanco siendo Xosé María García Palmeiro quien prologa esta obra.

Luis Celeiro escribe con una prosa bien elaborada y siempre certera. Hay asuntos que le ocupan especialmente: los incendios, el Camino de Santiago, el valor de la palabra, la ciencia y la salud... También se dedica a aproximarnos a personalidades concretas: Carlos Pajares, Manuel María, Diego Bernal, Miguel Cortizo Nieto, Salvador García-Bodaño...

Es ésta una obra, editada por Lar Libros, que refleja bien quien está tras lo escrito. Mucho de su personalidad se vislumbra de continuo. Prudente, cariñoso, con múltiples amigos y conocedor de muchos más, rodado en el oficio de crear, cada semana, un relato, con lectores que le siguen en cada entrega. Por eso, ahora que se publica este tomo de sus Andares, lo que cabe es esperar, otro, significativo de que sigue adelante, con la ilusión de siempre, defendiendo principios e ideas.