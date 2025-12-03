Baile de estrellas

Escasas estrellas se ven estos días en el firmamento, casi siempre, nublado. Pero están ahí, ocultas por esa espesa bruma tan poco grata para cualquiera que sienta tendencia al ánimo bajo. Por contra, centellean las luces en prácticamente todas nuestras ciudades tras el pistoletazo dado el pasado fin de semana en el que se ha iniciado el verdadero período navideño. Reluc, por ejemplo, en Santiago, lo que han dado en llamar ‘A Estrela do Nadal’.

Han brillado también en el Fontán los premiados como ‘Gallegos del Año’ de El Correo Gallego en esta nueva edición celebrada el jueves pasado. Ana, Mabel, Constantino, Manuel y Emilio, cinco propuestas elegidas como personas que son ‘ejemplos’ -como se ha reiterado en el acto- en diversos sectores de la sociedad en la que estamos. Mientras recogían sus premios iba pensando qué les podría contar esta semana, y lo tuve claro. Por un lado, hacer mención de estos galardones y, por otro, en el plano musical, quería compartir el recuerdo de un dato que no deseo pasar por alto: el aniversario del fallecimiento de un ser excepcional hace ya más de 200 años: el del sinigual W. A. Mozart (Viena, 5 de diciembre de 1791). No tuvo en suerte haber tenido una existencia sencilla, cómoda ni fácil. ¿Cómo hubiese transcurrido su trayectoria de no haber desaparecido tan temprano? ¿Habría sido reconocido como se merecía por su genialidad y talento, más que demostrados? Incógnitas para toda la posteridad sobre las que no vale la pena elucubrar dado que nada cierto obtendremos como resultado. Quede esta reflexión en el aire: «El mejor consuelo reside en pensar que la suerte pudo ser aún más adversa y llamar antes a la muerte» (J. A. Vallejo-Nájera: «Perfiles humanos», 1988). Son palabras de un declarado mozartiano.

Un apunte más sobre este aniversario. Creo que siempre es bueno rememorar los últimos meses de un Mozart acuciado por mil problemas y evidente fragilidad, que no tuvieron impacto en su creatividad ni en su intensa actividad. Además de su Réquiem, que bien sabemos que no pudo acabar, compuso simultáneamente un par de obras que, para mí, al menos, son dos joyas tan dispares que parecen salidas de diferentes manos: una divertida (pese a su trasfondo ideológico), adecuada y cercana a un público de barrio por su aparente simplicidad; y otra, ampulosa y majestuosa (un ‘dramma serio per musica’), compuesta para la coronación de Leopoldo II de Austria. Me refiero a «La flauta mágica», con texto en alemán del excéntrico E. Schikaneder, y a «La Clemencia de Tito», con libreto en italiano basado en una obra homónima de P. Metastasio, elaborado por C. T. Mazzolá.

Mozart recibió pocas distinciones en su corta vida, pero importantes, como ser nombrado Caballero de la Orden de la Espuela de Oro, condecoración otorgada por el papa Clemente XIV cuando tenía solo 14 años. Era un ser despierto y, a la vez, algo atolondrado. De hecho, en tiempos recientes se ha comenzado a señalar que padecía un síndrome peculiar: el de la ‘neurodiversidad’.

Sea como sea me da pie para transmitirles algo que apenas se sabe: en tal fecha como la de hoy, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de las personas con Discapacidad. El lema de 2025 es«Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social». Sin duda, ellos tienen algún factor que determina su forma de comportarse, pero, con su semblante amable y su empatía innegable, nos recuerdan que todos podemos y debemos darles el lugar al que meritoriamente llegan con más dificultad de la que podemos imaginar. Muchas vueltas nos dan a los que vamos alardeando de normalidad. Después de todo ¿qué o quiénes delimitan las lindes de lo considerado como ‘normal’?...