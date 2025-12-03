Dignidad, resiliencia y esperanza

El sentido de la vida se construye a medida que hacemos camino al andar, y mi experiencia personal me dice que tener altura de miras, comprometerse con algo más allá de uno mismo y una filosofía de vida basada en la dignidad ´ser digno de ser´ (capacidad de mantener el propio valor inherente e intransferible de cada ser humano al afrontar la adversidad), la resiliencia (capacidad de adaptarse, recuperarse y salir fortalecido de situaciones adversas) y la esperanza (la creencia de que es posible un futuro mejor), tres conceptos que están estrechamente interconectados, te mantienen en la lucha por la vida y te motivan en la búsqueda de un mundo nuevo, mejor legado para venideras generaciones.

La búsqueda de un proyecto de vida implica conocerse a sí mismo (identificar nuestras capacidades, fortalezas, valores, y a partir de ahí establecer las metas y determinar las acciones necesarias para lograrlas), es una tarea personal que debemos descubrir por nosotros mismos, es una necesidad humana que nos puede llevar a gozar de un mayor nivel de motivación y bienestar, es un viaje de realización personal que nos ayuda a encontrar el rumbo adecuado para darle significado a nuestra existencia. En cada momento tenemos que elegir cómo responder a las circunstancias a las que nos enfrentamos, lo cual implica desarrollar ciertas habilidades para saber vivir en cualquier escenario. Darle sentido al sufrimiento cuando nos llega nos permite afrontar todo tipo de situaciones y sobrevivir con mayor entereza en escenarios adversos, lo que supone una oportunidad para el crecimiento personal.

El bienestar personal no depende de acumular logros ni riqueza sino de encontrar el equilibrio necesario entre lo que somos, lo que hacemos y lo que trasciende a los demás. Fortaleza, valentía, serenidad, firmeza y determinación son características esenciales que nos permiten afrontar las dificultades que se presentan en el camino. Tener fe en algo que nos trasciende nos da perspectiva y nos ayuda a relativizar los problemas y a encontrar la serenidad en escenarios de incertidumbre. Hay que cultivar la gratitud para forjar la resiliencia, porque la vida no es perfecta. Es preciso cultivar la amistad desinteresada mediante hábitos y crear vínculos. Las relaciones familiares sólidas contribuyen al bienestar, la familia se convierte en refugio emocional; la armonía con uno mismo, los demás y el entorno nos ayuda a alcanzar la felicidad plena y duradera.

La felicidad no se mide por lo que tienes sino por quien está contigo cuando no tienes nada. La amistad es un valor que no tiene precio, tener un amigo que no puedes utilizarlo para un fin concreto es un tesoro, está a tu lado por ser como eres, sin importarle tu condición. La amistad auténtica es uno de los principales predictores de felicidad duradera. Ser consciente de que tu talento, tu trabajo y tu tiempo están al servicio de una buena causa que impacta positivamente en la sociedad, y sentir que tu esfuerzo es reconocido, se convierte en una fuente inagotable de satisfacción personal. La felicidad se cultiva como un jardín, en el que no pueden faltar los amigos que no te aportan nada útil, salvo todo lo que importa. Mientras cada uno busque acumular riquezas para sí mismo, nunca se alcanzará la justicia social e igual dignidad para todos. Las obras que dejas en el camino es lo único que trasciende, representan lo que eres, todo lo demás es efímero, la mortaja no tiene bolsillos.