Huelga de fonendos y bisturíes

Pobre del que caiga enfermo en Francia entre el 5 y el 19 de enero: si cuaja la huelga convocada por los sindicatos médicos cerrarán las consultas de los generalistas, los quirófanos y hasta las urgencias. Tal es la amenaza lanzada al Gobierno y al Parlamento por los médicos, furiosos con las medidas del proyecto de ley de la Seguridad Social para contener el gasto sanitario que les afectan, sobretodo al bolsillo. Hablamos de médicos liberales sean generalistas de atención primaria o especialistas. Son la columna vertebral del sistema sanitario francés que ahora se revuelven contra lo que consideran “la marca de una ruptura histórica: la muerte de la medicina liberal”.

En esencia el sistema se basa en una red de profesionales liberales que atienden a los pacientes en sus clínicas y a cambio la Seguridad Social les remunera sus honorarios hasta un tope previamente negociado con los sindicatos. A los que cobren una tarifa superior es el paciente quien abona la diferencia que luego le devuelve su mutua.

Con el gasto sanitario disparado y el déficit de la Seguridad Social en 23 mil millones de euros, al Gobierno de Sébastien Lecornu no le queda otra que enderezar las cuentas para intentar no sobrepasar los 20 mil millones de déficit en 2026. Ardua tarea, a la que los médicos no tienen intención de contribuir. Hasta ahora estaban acostumbrados a negociar sus tarifas con la Assurance Maladie ( la rama de la Seguridad Social encargada del seguro médico ), que dicen están congeladas desde hace 20 años.

No opina así la ministra de Sanidad que considera que “la rentabilidad es excesiva” por lo que ha diseñado “un dispositivo de lucha contra las rentas constituidas en el sistema sanitario”. Dicho en plata, el proyecto de ley prevé que la Administración pueda exigir a los médicos que bajen la tarifa de determinados actos como las de los laboratorios de analíticas, de diálisis o de radiología. Por ejemplo, quiere bajar la tarifa por interpretar un escáner de 29 euros a 26 euros.

La Administración también se otorga poder limitar las bajas laborales cuando considere que un médico prescribe demasiadas. Eso es meter la nariz en el ámbito sagrado de la relación entre el médico y su paciente, así que los sindicatos van a amargarle la vida a la Administración aplicándole su propia medicina. Los médicos pedirán sistemáticamente que valide todas las bajas y los médicos mayores de 60 años van a declarar el cese de actividad en seis meses. Las hostilidades están abiertas, ¿y los pacientes?

En 2000 el sistema sanitario francés estaba en lo alto del pódium mundial según la OMS. Hoy es el cuarto país con mayor gasto sanitario pero está entre el montón por acceso a la sanidad, por calidad y por personal sanitario. Fui testigo de esa degradación. Cuando llegué a Francia hace más de 30 años, podías cambiar de médico generalista a tu gusto; luego hubo que escoger uno, pero podías ir al especialista sin pasar por tu generalista. Cuando me fui de Francia, mi médica ya no cogía a más pacientes, mi ginecólogo se jubiló y no consiguió traspasar su consulta, y yo ya no conseguí cita con ningún otro. Logré cita de milagro con una dermatóloga que se despidió diciéndome que no volviera por allí. Ir al oculista es misión imposible. Médicos y políticos tienen que rendirse a la evidencia: el sistema ya no es eficaz, gasta mucho para lo que da…pauvres malades!