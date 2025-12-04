Opinión | Negro sobre branco
Os premios
Asistín a semana pasada, moi gostosamente, á gala dos premios que promove este xornal para distinguir galegos que, segundo ditamina un xurado nomeado ao efeito, teñan traxectorias merecentes de destaque. Sempre que hai unha actividade pública desta natureza podemos -desde fóra- ter a tentación de tildala de prescindíbel ou só unha manifestación de recoñecemento entre os cidadáns dunha determinada esfera. E, sendo certo todo iso, xa que as galas non son para satisfacer necesidades primordiais, non representa a totalidade do significado de gratitude social. Todas as organizacións sociais utilizan o mecanismo do recoñecemento e tamén a desaprobación das accións individuais dos seus membros. E dáse o caso de que canto mellor e máis complexamente organizada estexa unha sociedade, máis institucións públicas e privadas dan conta da súa vida a base de eventos nacidos para se manifestaren na esfera do público. Agora, no ensino primario, hai moi pouca tendencia a distinguir, premiando os resultados, as accións diarias dos/as escolares. Máis ben é parecido a unha bulra o feito de dicer que todos os resultados son iguais (como derivada de: todos os seres humanos somos iguais) e que os premios son colectivos. Iso non funciona: nen recoñece aos de bos resultados, nen estimula aos de peores nen sanciona ao revoltoso. E non funciona, nen vai ben así, porque, na sociedade actual, no mercado de traballo, ninguén valora a todos igual, nen é indiferente facer ben as cousas ou facelas mal nen sequera hai premios colectivos. Como non tratamos da utopía do que debería ser, senón do que é, e de como funciona a sociedade dos adultos, mellor sería ir adecuando a conducta na escola á sociedade real. As notas que necesariamente cualifican o labor dos escolares -tal como está estabelecido- supoñen ás veces un certo ‘camelo’ que non reflicte as cualidades sociais necesarias para chegar a adultos e se desenvolver como tais. Mais no ensino, como pasa case sempre cos movementos pedagóxicos dominantes, haberán volver ao rego do sensato para educar cidadáns responsábeis, xa que é unha necesidade colectiva e debe haber alguén que mire por iso.
Os premiados na gala de El Correo Gallego oferecen unha imaxe de nós mesmos que nos invita a nos recoñecer como país capaz de alcanzar en cada campo dos escollidos a excelencia. O feito de que sexa un xornal quen cumpra con esa misión de ser espello ou imaxe da sociedade na que vive, dota dunha obxectividade que as outras organizacións privadas con finalidades empresariais produtivas directas non teñen. Todos os colectivos como diciamos arriba se recoñecen entre eles e se premian ou censuran: os clubs deportivos, as institucións de ensino, as sociedades científicas, as empresariais, as sindicais, as relixiosas, as artísticas, ... todas e cada unha teñen ano a ano unha especie de rendemento de contas de actividade no seu ámbito de actuación: moi parecido a observar que se premian entre eles ou repudian a algúns deles. Cantas máis organizacións sociais da vida privada existan, canto maior sexa a complexidade estrutural desas organizacións e máis amplo sexa ese tecido social, máis se deixa transparentar unha sociedade madura ben estruturada e que busca certa harmonía social. Neste aspecto o que é relevante é o traballo de análise, busca e valoración dos candidatos xa que a inconsistencia, a debilidade subxectiva ou unha final mala escolla vai en contra de todos, independentemente dos/as que ficaron arrombados ou non considerados. Noraboa aos galardoados e orgullo para todos.
