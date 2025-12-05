Así no, Alberto

Alberto, chaval, mira lo que te digo: te has equivocado y te sigues equivocando. Creo que ya te lo tengo dicho, pero te lo digo otra vez: lo de la presidencia del PP te lo dieron hecho, pero solo porque pensaban que ya tu, sacándolos de la poza de Casado, serías capaz de legar a la del Gobierno. Sin embargo, oye, que ya van allá dos años sin que se sostenga la esperanza de que lo logres. Y si no pueden esperar de ti más que espera, ya tanto les da si te quedas o te vas. Ya sabes que en eso del liderazgo político, como en el mercado abierto, el producto cambia de precio cada día: si se vende bien, bien, pero si se vende mal, pues a otra cosa mariposa.

Creo que te equivocaste desde el principio al reducir la rivalidad política a una simple cuestión personal. Ya lo habías hecho otras veces, pero creí que ya habías aprendido que la experiencia era de recorrido corto. Se ve que no, porque la política española de un tiempo para acá y por culpa tuya se limita a ser la representación de tu intento por desbaratar al individuo Sánchez. Yo creo que te has liado confundiendo la victoria de Alberto con la derrota de Sánchez y ojo, que las derrotas pueden llegar a ser más seguras que las victorias. Que seas capaz de derribarlo a él no implica necesariamente que venzas tu.

No sé si me explico. Quiero decir que para alcanzar la presidencia del gobierno no es acertado hacerlo con malos modos, con verbo hiriente, con letanías reiterativas de descalificación personalizada, con malos modales, vamos. Así, aunque lograses votos suficientes para alcanzar el objetivo, debes saber y sabes que media España te tendría tirria, y no porque toda ella sea sanchista, sino por lo ingrato de tus modales. ¡No puede ser presidente del gobierno un maleducado!

Perdona que te diga las cosas de esta manera, pero es que te lo has buscado: te lo digo tal cual lo dirías tú. Bueno, no, conteniéndome algo, porque yo, en realidad, no quiero nada tuyo. Ni yo lo quiero ni tú me lo darías. Eso es lo que hay. Dejémoslo ahí.