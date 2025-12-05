Cuando el poder te envejece

Dicen que Trump anda en horas bajas, a pesar de sus altos rascacielos, y en el New York Times han escrito cosas cruditas al respecto, como que la edad no perdona, y así. Que haya reducido su agenda, como se asegura, es un motivo de alegría para nosotros, pero más para él, porque cuanta menos presencia tenga ante los micrófonos calientes de las ruedas de prensa, menos tonterías dirá. Un Trump entre bambalinas, sin embargo, no es menos peligroso. Que se lo digan a los del Caribe, uno de sus objetos favoritos de conflicto en este momento, utilizado quizás para desviar algunas atenciones.

Vaya por delante que no me gusta insistir en la mala salud de los dirigentes, ni en el inevitable envejecimiento. El ‘New York Times’ lo hizo, como ya dijimos, quizás para recordarle a Trump que era mortal. Algo conveniente siempre con esos líderes un poco subiditos de tono. Lo cierto es que recuerdo muy bien cómo Trump se burlaba de las debilidades físicas de Biden, hasta el punto de considerarlo incapacitado para llevar la batuta del país. En fin.

Recuerdo al gran Pepe Mujica, recibiendo periodistas en aquella casa un poco destartalada y verde, en la que se colaba la vegetación copiosa en plena libertad y él paseaba su cuerpo como un ciervo herido, con el escepticismo de los años. Era viejo y estaba enfermo y, sin embargo, decía cosas lindas, y muchos mostraban por él un gran respeto. Había luminosidad en su vejez.

Miren a Sánchez: algunos tertulianos de esos que no pierden ripio, que lo mismo te hablan de una filtración de audios que de una infiltración de bótox, aseguran que Sánchez también ha envejecido, por culpa de los olímpicos embates a los que es sometido sin cesar, ya sea por su mayoría minoritaria en el Parlamento o por otros asuntos principales. Sánchez está muy lejos de ser viejo, claro, pero el poder te carcome cuando las cosas se ponen difíciles (y también cuando no). Su presunto adelgazamiento, su rostro dizque enjuto, aunque no enteco, y, al parecer, su rictus a veces crispado, nos recuerda su cabreo con la situación, y no sólo por la crítica ajena, sino por la vida que algunos ex le dan, como sucede con las nieblas de Ábalos, y el regreso a la guerra de Junts, que habla con aire desabrido por boca de Nogueras, y le recuerda cada mañana que, salvo milagro, se le acabó el amor.

El envejecimiento solía ser marca de sabiduría y de estilo, hay políticos que envejecen con gran estilo, Mujica, ya dije. Macron en cambio parece no sentir las nieves del tiempo, pero sí Sánchez, que quizás llegó demasiado esbelto al poder, a pesar de las apreturas del Peugeot, recibió grandes elogios que lo colocaron como el guapo de España, y quién sabe si, en su fuero interno, Feijóo intentó competir con sus cambios faciales y oculares, competir dentro de un orden, ya te digo, no nos pongamos estupendos, pero quizás llegó a la conclusión de que para gobernar España se necesitaba una cierta presencia física, sobre todo si el anterior era Pedro I el Guapo. Muchos dicen que Ayuso prendó a los madrileños con su cosa de Princesa de Sol, antes de que le escucharan una palabra. Ahora bien, no siempre se puede tener un presidente atractivo y que a la vez hable inglés, también os lo digo.

Pero el tema es Trump, como dice el NYT, que parece de bajona, que descubre la dificultad de apagar guerras y ganar el Nobel a tiempo, y quizás por eso dicen que está a punto de organizar su guerra propia en Venezuela. Como decía aquel piloto alemán: en la guerra se matan jóvenes que ni se conocen ni se odian por culpa de unos viejos que sí se conocen y se odian.