Sobre estudios y encuestas

En los últimos tiempos aparecen multitud de estudios y encuestas mostrando multitud de datos, pero muchas veces no se muestran o se tienen, pero en cualquier caso se ignoran, los más relevantes que explican de una manera sencilla algunos de los hechos revelados en dichos estudios.

El último informe de Foessa, fundación de Cáritas, pone de relieve el número de pobres que hay en España. A partir de ese dato, se ha discutido si aumenta o no y como disminuirlo. No se habla del número de inmigrantes que llegan anualmente a España. Ese número es de cerca a de medio millón el último año, igual que el anterior. La situación económica de la mayor parte de ellos lógicamente es precaria. Podemos deducir que una proporción importante del número de pobres lo constituye el número de inmigrantes recientes. Este hecho es imprescindible para actuaciones dirigidas a atender eficazmente a pobres y para ver si somos capaces de integrar a tantas personas.

El mismo estudio apuntaba la existencia de tres millones de viviendas vacías en España, lo cual dado el problema de la vivienda en España es muy significativo. Sin embargo, no se decía cuántas de esas viviendas estaban situadas en la España vaciada. Dado que este número es muy grande, sin saberlo a ciencia cierta, el dato global ayuda menos a buscar soluciones para llenar esos pisos vacíos con medidas fiscales o de otro tipo. Hace dos décadas la proporción de pisos vacíos en Santiago y Lugo rondaba una cifra elevada que alcanzaba el 25% . Ignoramos las actuales. En cualquier caso parece que son muchas.

En los estudios y encuestas es imprescindible saber el contexto que en muchos casos configuran la realidad. Ignorarlos es ignorar esta realidad.

En las encuestas políticas muchas veces faltan datos. En la mayoría de las encuestas el dato fundamental a saber es lo que responden los ciudadanos directamente al contestar la pregunta «¿A quién va a votar?».

Es decir, antes de la llamada cocina. De todas las encuestas conocidas, solo dos la publican. Curiosamente uno de ellos es el del CIS del denostado Tezanos. Uno se puede creer o no creer la cocina pero si puede saber lo que dicen los ciudadanos antes de la cocina. A partir de esos datos puede cocinarlos uno mismo.

La otra encuesta que también publica el voto directo, sin embargo, solo hace la pregunta a los habitantes de comunidades autónomas con más de dos millones de habitantes, es decir más de la mitad de comunidades. En esta encuesta un partido saca al otro un 6-7% de votos que una vez cocinado se revierte la situación y es el otro el que encabeza con un 2-3%. Es decir, del voto declarado al voto cocinado la diferencia varía en 8-10%. Ese porcentaje supone el 50% del voto declarado a esos partidos, cifra muy grande. Tan grande que hace sospechar que la muestra de la encuesta es manifiestamente mejorable. No comentamos el resto de las encuestas porque no publican lo que declaran directamente los encuestados y solo los datos cocinados. Probablemente, con mucha sal.

Es curioso que estas cosas triviales no son comentadas por los tertulianos de los medios de comunicación, quizás porque son de «letras» y de números no se preocupan, incluso si son politólogos o sociólogos, como es el caso de muchos de ellos.