Maduro aparenta resistir

Trump persiste en su idea de cercar al régimen de Nicolás Maduro por tierra, mar y aire. Siguen en aumento las embarcaciones que el Pentágono asegura haber hundido, así como los narcotraficantes abatidos a través de ejecuciones extrajudiciales que, por falta de carga probatoria, han sido denunciadas por la ONU y hasta por el Senado estadounidense (con congresistas dispuestos a investigarlas como crímenes de guerra). Aun así, la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela aumenta. La última fase de la Operación Lanza del Sur ha sido la incorporación del portaaviones USS Gerald R. Ford (lo cual sorprende teniendo en cuenta que el propio Puerto Rico constituye el mayor portaaviones que el general Dan Caine pudiese desear).

De hecho, este general, que fue el responsable del reciente bombardeo a Irán, y está al mando de la operación, ya ha pasado revista a sus tropas en Puerto Rico, pero también en Trinidad y Tobago, donde ha intensificado los ejercicios militares con fuego real, e incluso realizado ensayos de desembarco bélico. Es él quien diseña con Trump una posible intervención de manera más directa que el secretario de Guerra Pete Hegseth, que el enviado especial Ric Grenell (quien hace de negociador y poli bueno), o que el propio Marco Rubio (que lideró la designación del Cártel de los Soles como FTO, Organización Terrorista Extranjera).

Claro, como Trump ha insinuado incluso la posibilidad de llevar a cabo intervenciones militares dentro del territorio venezolano, e incluso ha decretado el cierre total del espacio aéreo de Venezuela, las alarmas de un ataque a mayor escala han saltado; sobre todo desde que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha informado de que EE.UU. usará el aeropuerto internacional de Las Américas, y el militar de San Isidro, ambos en Santo Domingo, para transporte de equipo y personal técnico. Si a ello le añadimos las interferencias electromagnéticas de carácter militar denunciadas por el Gobierno cubano, pues como para no creer que todas las hipótesis están abiertas.

¿Y cuáles son éstas? Pues desde ataques contra infraestructuras estratégicas aeroportuarias y portuarias que facilitan el contrabando, acogen los astilleros de las lanchas del narcotráfico, y albergan las defensas antiaéreas desplegadas por Vladimir Padrino López, jefe del generalato venezolano, hasta operaciones quirúrgicas para presionar a los cuarteles, o cercar las instalaciones del Gobierno, del Palacio de Miraflores, y hasta del Partido Socialista. En este caso, el objetivo sería imponer un nuevo Gobierno en Caracas. Pero Trump también podría tratar de derribar a Maduro negociando económicamente con milicias opositoras, e incluso con líderes golpistas armados. Más improbable me parece que algún Gobierno se atreva, bajo la sombra oportuna y convenenciera de EE.UU. a contactar con mercenarios capaces de llevar a cabo incluso un magnicidio.

Frente a esto, ¿qué puede ofrecer Maduro ahora que ya sabemos que ha hablado por teléfono con Trump? Pues ofrecerle al neoyorquino todo el petróleo, el oro y las materias críticas venezolanas; denunciar a supuestos cabecillas del Gobierno y del Ejército asociados al narcotráfico; abrir el país a las deportaciones masivas de venezolanos dictadas por Washington (algo que ya ha aceptado); alejarse de Rusia y de China a nivel estratégico y comercial; o su propia dimisión de aquí a un par de años, con convocatoria electoral anticipada, un Gobierno títere y oficialista transitorio, y una amnistía para él mismo, asociada a su exilio y al de todo su círculo político y familiar en Rusia.