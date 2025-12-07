Europa: se acabó la siesta

Las palabras de Trump, en el documento recién publicado de Estrategia de Seguridad Nacional, con las que advierte a Europa de un rápido declive por su política de inmigración, no sorprenden, viniendo de quien vienen, pero ahora quedan plasmadas oficialmente, negro sobre blanco. ¿Quién es Trump para decirle a Europa lo que debe hacer? ¿Con qué legitimidad? ¿Con la legitimidad de quien militariza ciudades, encarcela inmigrantes o los asedia, con la legitimidad de quién bombardea lanchas en el océano sin preguntar?

Estamos a todas luces ante una operación de acoso y derribo de Europa, que viene ya de lejos, y que Trump ha acentuado para intentar revertir y ocultar el verdadero declive al que se enfrenta, que es el de su propio país. No sólo un declive moral, sino un declive económico y político que está minando la democracia estadounidense y, ya de paso, alentando con ahínco movimientos excluyentes y autoritarios en otras partes del globo, sobre todo en Europa.

Por supuesto, han tenido cierto éxito. Están presentando como una revolución, como un movimiento antisistema, lo que en realidad es una feroz vuelta a una especie de neofascismo, que abomina, sobre todo, de la diversidad. Muchos jóvenes han comprado, al parecer, estas tesis, quizás sin echar antes un vistazo a la historia. No: no es una revolución. Es una derrota.

Europa debe despertar, antes de que esto se convierta en un mal sueño. La pregunta es si cuenta con líderes dispuestos o preparados para ello. Europa transmite confusión en estos primeros 25 años del siglo XXI que se definen muy bien, en mi opinión, con una palabra: incertidumbre. La certeza ante esa incertidumbre no puede provenir nunca del análisis de Trump. Muchas de sus formas no son admisibles en una democracia avanzada. Más que al peligro de “una desaparición de su civilización”, como dice Trump, Europa se enfrenta al peligro de la desaparición de la democracia. Y, por tanto, al peligro de desaparición de la propia Europa. Nos estamos jugando la libertad.

La FIFA (ay) ha otorgado un premio de la paz a Trump, a falta del Nobel. Espero que ese premio calme al dirigente. No paro de leer artículos críticos con la actuación de su gobierno en aguas del Caribe, más allá de todas las dudas y todas las prevenciones que se puedan tener sobre Maduro. Ayer mismo, Phil Klay, aclamado novelista y marine veterano de la guerra de Irak, escribía un artículo excelente en el ‘New York Times’, donde analizaba los pormenores de esta política que parece moverse en la absoluta impunidad. ¿Crimen o crimen de guerra?, venía a preguntarse. “Esta herida en el alma de nuestra nación es muy difícil de contemplar para mí”, escribe Klay.

¿Podemos tolerar que estos dirigentes, con Trump a la cabeza, sean los que corrijan el rumbo de Europa y nos enseñen lo que se debe hacer para preservar nuestra civilización? Por supuesto que no. Todo esto no es más que un ataque a Europa, a su modelo y a su libertad. Desgraciadamente, la guerra en Ucrania está llevando a esta zona del mundo a tomar medidas poco deseables, como la aprobación del servicio militar voluntario en varios países. Europa tiene que despertar de su dulce siesta, sobre todo por lo que se refiere, hoy, a Estados Unidos. Si no queremos dirigirnos al desastre, hay que actuar ya para frenar con la democracia la deriva del escepticismo antieuropeo, arteramente alentado por Trump, y apoyado por presuntos patriotas nacionalpopulistas. Incluso con un federalismo europeo que agilice de una vez la integración. La siesta debe acabar. O pronto será una pesadilla.