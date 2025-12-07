Una guerra rusa contra Europa

Vladímir Putin volvió a amenazar a Europa. Lo hizo en el marco de las negociaciones de Paz sobre Ucrania, y debido a que las contramedidas sobre el plan de Paz originario que pretenden imponer Francia, Alemania y Reino Unido, no le resultan al Kremlin “ni convenientes ni constructivas”. Aseguró el martes Putin que “si Europa quiere guerra y empieza, Rusia está preparada”. Pero lo cierto es que es Moscú el que desafía una y otra vez a Europa. Significativas han sido sus declaraciones en marzo de 2014, tras la anexión de Crimea, cuando dijo que Rusia respondería “de manera adecuada” si Occidente imponía sanciones o acercaba tropas a sus fronteras. Nos recordó entonces su “potencia nuclear”. En 2016 aseguró que Rusia desarrollaría armas capaces de “penetrar cualquier escudo antimisiles europeo”.

Ya en 2017, señaló que los europeos estaban “jugando con fuego”. En el discurso anual del 1 de marzo de 2018 mostró animaciones del impacto de sus armas estratégicas. En 2019, ante el posible despliegue de misiles estadounidenses en Europa, Putin afirmó que “Rusia responderá simétricamente apuntando a los países donde se instalen”. A principios de 2022, amenazó con hacer “pagar el precio” a los países que apoyasen a Ucrania, “con consecuencias nunca vistas en la historia”. El 21 de febrero de 2023, ante la Asamblea Federal, acusó a Europa de ser “una amenaza existencial”. Y en 2024 culpó a los europeos de “estar al borde de entrar en guerra”, y de ser “objetivos legítimos”. Finalmente, el 2 de octubre de este 2025 apuntó que “la militarización creciente de Europa” provocará “una respuesta severa e inmediata”. Y el 2 de diciembre dijo que Rusia estaba “lista para la guerra”, incluso a través de “una confrontación directa con las potencias europeas”, y no de manera “quirúrgica” como en Ucrania.

Como ya adelantamos aquí el pasado 8 de marzo, cabe señalar el esfuerzo de reclutamiento ruso para ampliar su Ejército hasta el millón y medio de soldados (desde el inicio de la invasión de Ucrania aumentó su personal en 300.000 militares). La UE, con la ayuda de Reino Unido (y sin Turquía) llegaría también al millón y medio de soldados activos. En cuanto al equipamiento militar, la UE, más los británicos, atesoran sólo un tercio de los carros de combate de los que dispone Rusia (4.420 frente a unos 12.500). Sin embargo, en aeronaves militares, la Europa aliada (sin Turquía), es superior (6.210 frente a 4.700). Finalmente, en buques de guerra, el frente europeo resulta muy superior (2.100 frente a apenas unos 290). Eso sí, estos números se caen si añadimos la variable del armamento nuclear, pues Rusia ronda las 5.980 ojivas (en torno a 1.590 dispuestas para ser empleadas incluso de forma táctica por medio de misiles o desde bases militares). En Europa sólo Francia y Reino Unido tienen armas de este tipo. Juntos llegan a las 517 cabezas, de las cuales 400 están desplegadas, pero son de carácter más disuasorio y estratégico, que táctico.

Entretanto, Putin seguirá amenazando a Europa por su falta de liderazgo y por su doble moral relativa a su petróleo y a las exportaciones a Rusia, y por reivindicar la integridad territorial ucranianas; lo cual, para el Kremlin, significa estar “del lado de la guerra”. Si la confrontación bélica llegase, Rusia ganaría, a corto plazo, por su experiencia en conflictos recientes (Chechenia, Georgia, Siria, etc.), por su masiva artillería, y por su abrumadora superioridad nuclear; pero, a largo plazo, Europa obtendría la victoria gracias a su fortaleza aérea y naval, a su músculo económico y financiero, y a su industria tecnológica.