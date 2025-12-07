Opinión | Res Pública
Haberá orzamentos do Estados para 2026?
Por segundo ano consecutivo, a Administración Xeral do Estado ficou á marxe do ciclo orzamentario ordinario. As contas públicas continúan rexéndose, na práctica, polos Orzamentos Xerais do Estado de 2023, aprobados no Congreso dos Deputados o 24 de novembro de 2022.
Aínda que a orde para iniciar a súa elaboración foi publicada en setembro, o proceso para os orzamentos do 2026 acumula un atraso considerable. Non existen obxectivos de estabilidade orzamentaria nin de débeda, nin tampouco unha taxa de referencia para a regra de gasto no trienio 2026-2028. E, por segundo ano seguido, carecemos do preceptivo Plan orzamentario ante Bruxelas. Xa que logo, o exercicio 2026 dará comezo cunha nova prórroga.
A extrema fragmentación do Congreso dos Deputados é a principal responsable desta situación inercial, inédita nos últimos cincuenta anos. Porén, España non é os Estados Unidos, e a falta de orzamentos non paraliza o funcionamento da administración nin o crecemento do gasto, grazas a mecanismos como as actualizacións automáticas e os decretos‑lei. Neste contexto, cómpre subliñar o notable comportamento da recadación tributaria, impulsada por unha conxuntura económica aínda favorable, que está a contribuír de xeito decisivo a reducir o déficit público malia a parálise política.
Á luz do anterior e da retirada do apoio parlamentario de Junts per Catalunya ao Goberno central, algúns analistas anticipan que finalmente o goberno tampouco presentará os orzamentos para 2026. Eu non concordo. Mesmo que a probabilidade de aprobación sexa moi baixa, enviar ao Congreso dos Deputados o proxecto para 2026 ofrece ao goberno unha oportunidade para a comunicación do seu programa de actuación pensando nas seguintes eleccións. E creo que non a vai deixar pasar.
