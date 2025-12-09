Qué decir de estos 25 años del siglo XXI?

Nos reunimos en el Hi Coruña (Human Intelligence Hub) para hablar de los primeros 25 años del siglo XXI y de lo que vendrá, al menos en los próximos 25. Coordinados, tan magníficamente, por Silvia Salgado, con la que ya grabamos, a lo largo del último año, diversos podcasts en los que se daban la mano las ciencias y las letras (pueden escucharse en la red). Es una propuesta de debate con público en directo, con personas preocupadas por este tiempo en el que emerge lo nuevo (sin haberse ido lo viejo), en el que surge un enfrentamiento seguramente absurdo entre lo humano y lo artificial.

Encuentro necesario debatir sobre este tiempo que nos ha tocado vivir. Se predican por ahí las bondades de la superficialidad y la ignorancia, y contra eso hay que luchar. Nos jugamos el futuro. Hay muchas personas interesadas en no dejarse arrastrar por el oleaje de lo simple, por los modelos que otros gestionan para hacernos encajar en ellos, como simples piezas de un puzle. Me llevé ‘1984’ de Orwell, un libro insignia. Previsible elección, lo sé, pero qué quieren: Orwell dio en el clavo, describió con mucha antelación cosas que nos están ocurriendo. La idea de ‘Gran hermano’ surge cuando pensamos en posibles excesos de la tecnología: la búsqueda del control del ciudadano, el reconocimiento facial, que puede comprometer la libertad, y, un día, quién sabe, conseguir la lectura del propio pensamiento. No habrá dictadura mayor.

Pero, como dije allí (y dijeron otros), no soy tecnófobo. Es absurdo ir contra el signo de los tiempos. La tecnología hace y hará grandes cosas por nosotros. El problema está siempre en quién la controla. Y en lo que se persigue con ella. Creo que es precisamente la innovación tecnológica la que define estos primeros 25 años del siglo XXI. Para mí son años decepcionantes en otros muchos aspectos, y así lo expresé. En algunos casos, se diría que todo está empeorando (vean esos liderazgos autoritarios, que intentan devolvernos a otras épocas). Sólo la tecnología despunta, y sin duda será ella, con lo bueno y lo malo que construyamos a su alrededor, la que ha de llevarnos al futuro.

Más allá del debate en Hi Coruña, que tocó aspectos centrales de este nuevo tiempo, como la inteligencia artificial, la evolución de la literatura y otras artes, los jóvenes y las pantallas, el cambio climático, la falsificación de la realidad…, Silvia nos había invitado a un juego muy particular: definir con una palabra los primeros 25 años del siglo XXI y, con otra, nuestra idea de la red del futuro. Los intervinientes (Alba Meijide, Sonia Rayos, Ricardo Fandiño, Armand Hernández, Tomás Ruiz, Pablo Medina, Juan Sanjuán, Raquel Seijas, Pep Paramos, Daniel Cerqueiro, y yo mismo) elegimos términos que, en su mayoría, ayudan a crear una atmósfera adecuada para definir este tiempo de riesgos, de confusión y de niebla, aunque también algunos dibujan el progreso: reinvención, umbral, limitación, aceleración, incertidumbre, salvaje, mejora, trampantocracia, infatuación, fragmentación. ¿Qué dirían ustedes? ¿Definen bien el comienzo del siglo estas palabras?

La paradoja de la palabra digital, como escribía Garrocho en ‘El País’, nos lleva a que tocar ya no signifique tocar realmente: sólo reproducciones o copias, sólo plástico, pero no ‘la cosa’ en sí. ¿Vamos hacia esa asepsia sensitiva? ¿Al mundo sólo recreado? Para algunos de los que estábamos allí, la red será en el futuro intercultural, habitable, global. ¿No es más bien un deseo? Para otros, la red será deshumanizada y disruptiva. En fin. Veremos.