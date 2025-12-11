¿Estamos tontos o qué?

A ver, déjenme que hoy trate de un tema local, que hasta no se si se puede reducir a eso: ¿de verdad que, sabiéndolo ya a estas alturas, es inevitable que la Torre de la Berenguela esté durante todo el próximo Año Santo revestida de andamios, como avanzaba el pasado lunes EL CORREO GALLEGO?

Es evidente que la restauración de esa parte tan emblemática de la Catedral va a llevar su tiempo, y que hay quien piensa que, precisamente por eso y porque también se tardó mucho en tener listos los planes y papeles, más vale que se empiecen los trabajos cuanto antes, no vaya a ser que luego también tarde más de lo deseado su remate.

Sin embargo, yo, sin echarme más conocimientos de los que tengo, pienso que no estaría de más, por la atención que llama a los visitantes la grandiosa torre, aunque sea a costa de algo más de retraso, que se evitara su ocultación tras una red de andamios precisamente durante un Año Santo. ¿Saben cuanta gente de cuantos lugares del mundo se llevará de vuelta de su visita a Compostela la imagen de esos artilugios de obra? A los pies de esa torre, que sobresale como principal sobre la propia Catedral, se conforma la principal hilera de aspirantes a entrar en el templo catedralicio. ¿Cuántas decenas de miles de visitantes no podrían eludir el pasmo?

No puedo entender que, siendo capaces de preverla, no sea posible anticiparse a semejante brutalidad. ¿Se va a caer la torre si se aprovechan los momentos de obra sin un sacrificio tan exagerado? Ya solo faltaba que, igual que se está haciendo con el Hostal de los Reyes Católicos, se enfundara la torre con un toldo fotográfico gigantesco, a modo de enaltecimiento de la inoportunidad. Desde luego, las fotos que los turistas tomasen resultarían en el futuro bastante más que originales, incluso artísticas. Solo faltarían unas letras publicitarias en las que se dijese: ¡He aquí la santa tontería!

Me atrevo, pues, a rogar a los mandamases de este atropello que lo dejen para otro momento, sin que haga tanto daño.