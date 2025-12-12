Por los niños ucranianos que Putin raptó

“Quería escaparme por el patio de atrás pero tenía miedo que me disparan. Tuve que subir al camión con ellos. Daba mucho miedo”, Artem, 13 años, de Járkov. Oleksandr, 12 años, de Mariúpol, “Los rusos me dijeron que mi madre no me necesitaba y que sería entregado a una familia adoptiva”. “Nos obligaban a cantar el himno ruso, especialmente cuando venían con una inspección”, Dayana, 14 años, de Jersón.

Son testimonios recogidos por la ONG ucraniana Bring Kids Back de algunos de los niños y niñas que fueron deportados a Rusia por la fuerza tras la invasión de Ucrania. Han vuelto a casa 1 898 pero 19 546 siguen en Rusia, algún caso documentado en Corea del Norte, y corren el riesgo de ser abandonados si la UE y la Comunidad Internacional no lo impiden.

Dieron la voz de alarma 130 diputados británicos en una carta que enviaron al Foreign Office, según informó The Guardian el 4 de diciembre. Y con motivo. En el borrador inicial del plan de paz de Trump los menores secuestrados no existen, solo se refiere al retorno de los prisioneros de guerra y rehenes, y hace caso omiso del estatus de protección de la infancia bajo la ley humanitaria internacional. Nada extraño visto el trato que dan Trump y su Gobierno a la infancia en su país. Pero hay que insistir y entender que, como dice la carta, “esta omisión no es una inadvertencia técnica sino un intento deliberado por Rusia de desmantelar el Estado ucraniano borrando la identidad de Ucrania niño a niño”.

Es tan grave lo que se está tejiendo entre Putin y Trump que si sale adelante ese plan de paz, tanto el presidente ruso como María Lvova-Belova, la comisaria de Rusia para los Derechos de la Infancia implicada en las deportaciones forzosas, se irían de rositas. Pues sí, ambos están bajo una orden de arresto internacional de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, entre ellos este del que hablamos. El plan de Trump contempla una amnistía total por las acciones de las partes durante la guerra.

Esta bochornosa y cruel injusticia no solo vulneraría el derecho a volver a casa de esos menores sino también el derecho de los que viven en las zonas ocupadas por Rusia a su identidad nacional. Pero hay más, sería torpedear la esencia misma de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU que Rusia ratificó en 1990, así como el protocolo opcional de los Derechos del Niño en conflictos armados de 2008. Por ejemplo, el Artículo 11 dice: “Los Estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero”. Siendo un tratado internacional vinculante obliga a todos, salvo… a EEUU el único miembro de la ONU que no la ratificó. Vamos entendiendo.

La ley es una cosa, pero la humanidad algo muy superior. “La humanidad debe al niño lo mejor que esta puede darle”. Así reza la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, que hace hincapié en el deber de los adultos de protegerlos. Su inspiradora, la inglesa Eglantyne Jebb fundara Save the Children en 1919 para salvar a los recién nacidos envueltos en periódicos por falta de mantas en la Viena vencida de la Primera Guerra Mundial. Cuando se acerca la Navidad, celebración del nacimiento, suenan justas sus palabras: “Cada generación de niños y niñas ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir su mundo en ruinas”. A ellos nos debemos.