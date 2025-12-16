Pronto aparecerán los resúmenes de fin de año, inevitables. Necesitamos esa sensación de cierre, de balance, siquiera para alimentar la certeza de que comprendemos la realidad. Y para prepararnos para lo que pueda venir. Los resúmenes de fin de año son algo muy periodístico, un género en sí mismo, aunque no siempre hablan de nuestras propias vidas. Hablan más de los liderazgos globales, del estado del orden o del desorden mundial, de los mejores hitos del deporte, de los mejores libros, de la lista de los más ricos (no suele hacerse la lista de los más pobres, porque los pobres no tienen nombre: son vistos como una masa anónima). Esos son algunos de los resúmenes previsibles, los que intentan explicar el estado del mundo. Luego, en la soledad creciente del invierno, los individuos hacemos nuestro propio ajuste de cuentas. Ese resumen íntimo y personal, tan distinto a todo.

Es difícil caer hacia las fechas festivas de diciembre, rebozadas en tanta luz urbana y tanto éxtasis comercial, para al fin tener que hablar de un mundo envuelto entre las sombras. No soy apocalíptico, no soy pesimista. Y, sin embargo, no se me antoja que este haya sido un año proclive a los resúmenes eufóricos. Los periodos de gran transformación son dolorosos. Pero se espera de ellos un mundo feliz, un resultado apetecible. ¿Creen que va a ocurrir?

¿Hay motivos para la esperanza después de la grisura de estos primeros veinticinco años del siglo XXI? Sólo quizás en algunos campos tecnológicos. La medicina, por ejemplo, puede ser la gran favorecida de la trasformación tecnológica y de la inteligencia artificial, el supuesto hito del nuevo siglo. Aunque lo que mejore algunos aspectos de nuestra vida, quizás empeore otros. Ya no se puede hablar de una mejora absoluta, en todos los campos. Será selectiva y quizás no nos toque la mejor parte. Un salto cualitativo en la medicina, como parece que está ocurriendo, debe ir acompañado de un salto cuantitativo. La ciencia tiene todo su sentido cuando llega a más gente.

Permítanme que muestre mis dudas sobre la mejora general del mundo. Los que afirman que, a pesar de los pesares, el planeta ha mejorado, quizás se apoyen en datos, en estadísticas, pero no creo que los resúmenes de fin de año, de este año, reflejen realmente ese optimismo. Un año sólo es un año: una cápsula temporal. Cuando llega diciembre, medimos cuánto nos dio de alegría y de tristeza. Sabemos que mereció la pena sólo porque estamos vivos. Un año es poco para un viejo y es un mundo para un joven. Aunque también puede ser justo lo contrario… Un viejo se alegra de alcanzar un año más, un joven cree que es un breve instante de otros muchos que vendrán.

Pero en este resumen de 2025, frente a las escasas certezas, se alzará una gran palabra: incertidumbre. La solidez de la ciencia (tan vapuleada, como los propios investigadores…) no es suficiente para alejarnos el fantasma de este mundo imprevisible, en el que empiezan a cumplirse demasiadas profecías literarias. ¿No es el momento de volver a leer ‘Un mundo feliz’?

Siento que el curso de la historia nos lleva de la mano a zonas oscuras que ya conocimos o que conocieron otros. Las democracias, atacadas, cuentan ya con muchos votantes dispuestos a ignorar los desastres del pasado. ¿Por qué? Si Trump se sale con la suya, las redes sociales pasarán a ser objeto preferente para el nuevo Gran Hermano. ¿Es la ignorancia la nueva fuerza, como decían los tiranos dibujados por Orwell en ‘1984’? “La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza”. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?