Lo confieso: 'Manual de resistencia', de Pedro Sánchez, me ha vencido

Mis amigos me insistían: “Tienes que salir de tu zona de confort, tus novelas de escritoras inglesas, esos libros de autores muertos que nadie conoce…”. Pues bien, lo intenté con toda mi alma; decidí atreverme con un autor en castellano, rabiosamente actual, literatura del yo en su vertiente política.

Y no lo he conseguido. Me declaro vencido, exhausto por el esfuerzo, al borde de un ataque de nervios. Salgo ahora mismo para una cura de reposo en un balneario; para leer me llevaré alguno de mis queridos libros de la adolescencia, quizá uno de Enid Blyton o de la serie de Guillermo el Travieso. Cuando esté más recuperado me aventuraré en la colección de “El Coyote” de mi padre, que tan a gusto leía en momentos en que se me decía que no debía leer eso.

¡Y yo que me consideraba un lector avezado! Es verdad que fracasé con “La montaña mágica”; sin embargo fui capaz de disfrutar con “Los Buddenbrook”, he leído varios clásicos rusos, todas las de Jane Austen….

El caso es que ahora comprendo la razón de ser del título del libro. No se trata sólo de la empecinada trayectoria pública del autor-personaje, sino que terminar el libro probablemente suponga que el afortunado y valiente lector haya progresado a un nivel extremo de resistencia y resiliencia. Se habrá acostumbrado a frases con novedosos y vivaces circunloquios de gran riqueza léxica y que transportan una enorme finura conceptual. El uso de los signos de puntuación no es solo nuevo: es intrépidamente revolucionario, aportando matices que sin duda la RAE se verá obligada a incorporar en próximas ediciones de su “Ortografía”. En suma, el perseverante lector que corone tan elevada cima será capaz de desentrañar los misterios del más enrevesado escrito o discurso. Y todo ello sin asomo de somnolencia, para la que estará absolutamente inmunizado.

Pero mi perspectiva es muy reducida, sólo abarca los dos primeros capítulos. Abruma pensar las posibilidades que pueden abrirse a las almas que consigan llegar al final. Ellas podrán, con justicia, tenerse por resistentes a las mayores adversidades; habrán alcanzado el grado sumo de resistencia, algo así como la “resiliencia perfecta”.

Sólo cabe poner una objeción: algo así como un cierto exceso del yo. Es verdad que en este género literario el autor debe expresarse en primera persona, pero en ocasiones resulta un poquitín repetitivo. Le he preguntado a chatGPT cuántas veces se repiten los términos “yo” y “los socialistas” (mi humilde cacumen no acierta a ver diferencia de sentido en el empleo en el libro de ambas expresiones) y me ha contestado que “yo” aparece 284 veces y “los socialistas” 55 veces. El libro tiene 336 páginas en la edición en papel más común. Es de agradecer la casi providencial aparición de las técnicas de IA para auxiliarnos en el arduo trabajo de asimilación de obras de esta magnitud; sin duda las conquistas de la inteligencia humana más depurada merecen estudiarse con la ayuda de la mejor tecnología disponible.