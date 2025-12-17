Cuatro o tres para una (II)

Álvaro de Cadaval fue reconocido catedrático, o maestro, de Gramática en el Colegio de Santiago Alfeo, o de Fonseca, en los años cuarenta del siglo XVI. Él es el redactor del largo epígrafe, escrito en latín, que discurre entre los dos cuerpos de su claustro y que se data en 1544. Entre lo que allí se recoge se nos dice, en este orden, la razón de ser de aquella fundación: «que los jóvenes aplicados pudiesen aprender sin gastos de ninguna clase». También se alude a que, por tal obra, «ahora brilla Galicia más y más». Y, además, se da cuenta del objetivo fundamental al que se ha de servir: «... que complaciera a las musas y ahuyentase las tinieblas».

Han pasado 481 años y se puede decir que aquello que un día Cadaval explicitó, para que permaneciese, escrito en piedra y en un lugar tan noble, sigue teniendo todo el sentido. A buen seguro que el rector de entonces, Lope Sánchez de Ulloa, estaba de acuerdo con lo que allí se enumeraba y procuró contar con un alumnado aplicado, hacer de aquel colegio un brillante referente para toda Galicia y, además, quiso, que allí, en ese centro de estudios, se buscase el saber como antídoto a la ignorancia, nominada como tinieblas, haciendo mención a ese afán que el mundo universitario ha de cuidar, acumulando saber, difundiéndolo y acrecentándolo con nuevas investigaciones.

Ahora las candidatas al Rectorado, con sus equipos, defienden sus respectivos programas. Seguramente que plantearán propuestas acomodadas a los inmediatos tiempos venideros pero, sin duda, todas ellas estarán de acuerdo con lo dicho por Cadaval y suscrito por Lope Sánchez de Ulloa. Sin duda aquel «Gallaecia Fulget» que nominó la conmemoración del pasado de esta Universidad, en 1995, sigue siendo algo a lo que atenerse. Es preciso, sobre todo, servir y prestigiar, día a día, a Galicia, en la totalidad de su territorio e intereses, y sin límites.

La USC, nacida en la actividad colegial fundada por Alonso III de Fonseca, es una prestigiada institución, creada más allá de localismos, que son contrarios al buen hacer en estas lides ya que lo pertinente es el interés general y no el de un lugar cualquiera.