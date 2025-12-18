La comparecencia de Pedro Sánchez del pasado lunes, no ha resultado satisfactoria. Se trataba de una especie de rendición de cuentas sobre su labor gubernamental, pero no solo. Esta vez, a causa de los graves problemas suscitados por las faltas y delitos presuntamente cometidos por destacados miembros de su partido y de su gobierno, se esperaba y merecía por su parte un tratamiento más riguroso y decisorio de los mismos, que no hubo.

Los éxitos innegables de la gestión gubernamental de los asuntos económicos y sociales no resultaron sanadores de la tremenda herida provocada por la corrupción y los comportamientos sucios que se dice que cometieron tales personajes. De poco valen los aciertos si no pueden ser mostrados sin adherencias infectantes. ¿De qué sirven, envueltos en ellas, si no alientan una visión clara, hasta diría que limpia, de la gestión política? Y la de Pedro Sánchez, ya digo que por sí misma indiscutiblemente brillante, es muy difícil valorarla intentado al mismo tiempo que no se nos desvíe la atención hacia los señalados por aquellas culpas. La realidad es esa: no se puede partir en dos.

Esta situación tiene un efecto bloqueante cuando no desgarrador de la percepción pública de la actuación del Partido Socialista y del Gobierno, ambas con el mismo director y responsable. Por eso su rueda de prensa, en la que no entró a saco en esta dimensión del problema, no satisfizo a muchos observadores ni tampoco a todos sus seguidores. Y en esas circunstancias ya no sé si la principal preocupación de los unos y de los otros es la de que se prolongue o suspenda la legislatura.

Desde luego, pretender seguir la ruta sin mirar a los lados, para dar seguridad al tránsito, no será una decisión responsable. Las próximas semanas, en las que tiene que haber conversaciones con todos los que avalan la existencia de este Gobierno, pondrán en evidencia las conveniencias y necesidades de cada cual y se verá más a las claras si se puede salir de esta sin decisiones más consistentes. ¡Nos cojan confesados!