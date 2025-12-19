Generación Erasmus, ¡os toca actuar!

“Las décadas de Pax Americana para Europa han terminado”. Con esta frase lapidaria el canciller alemán, Friederich Merz se rindió a la evidencia: EEUU defiende sus intereses “de manera muy, muy dura”, por lo que -concluyó- defendamos nosotros los nuestros.

Y hay más. En su último informe el servicio de inteligencia de defensa danés (FE-DDIS) señala por primera vez a EEUU como una amenaza y dice que “está usando su fuerza económica y tecnológica como instrumento de poder, incluido contra sus aliados y socios”. Eso por el flanco oeste, por el oriental, Rusia, acusada de “exportar el caos” por la nueva jefa del MI6 británico, Blaise Metreweli, que lanzó esta inquietante advertencia: “el frente está en todas partes”.

La pinza aprieta cada vez más a Europa, incapaz de extraerse de la dependencia malsana de EEUU y de sacudirse de encima al astuto oso ruso. Astuto porque son ataques soterrados como los globos que llegan a Lituania desde Bielorrusia cargados de pitillos para despistar pero con el fin de perturbar el tráfico aéreo. En Minsk, Aleksandr Lukashenko, el peón del Kremlin, se burla de las acusaciones de guerra híbrida de los europeos y dice que “son contrabandistas creativos” los que envían los globos.

Para más escarnio, Trump le levanta las sanciones al potasio bielorruso en vigor desde 2021 justo cuando la UE incluyó en las sanciones contra Bielorrusia las acciones híbridas tipo globos, drones, tráfico de migrantes etc. Y de remate, otra vuelta de tuerca de Trump. La estrategia de seguridad nacional de EEUU describe a Europa como débil, cuya civilización se marchita por la inmigración y la integración europea. Además de denigrar a los europeos, el papelito concluye que EEUU debe “cultivar la resistencia” interna en contra de la “actual trayectoria de la UE”. O sea, apoyo explícito a las extremas derechas ultranancionalistas europeas.

¿Y qué hacen los europeos, los Estados y la Comisión? Pues recular. Así fue con la política migratoria al asumir los postulados de la extrema derecha. Da que pensar que países como Francia hayan marginado a los jóvenes franceses de origen magrebí sin darles más opción que la precariedad o la delincuencia. La secuela la tienen ahora en el drama de Marsella.

Retroceso en el Pacto Verde, cuya medida más audaz, el fin del coche de combustión en 2035, acaba de ser atemperada. ¡Qué desperdicio! Mientras las Danas matan y destruyen, los glaciares agonizan y las sequías se recrudecen en Europa.

Frente a la crisis de la vivienda en el continente, y que radicaliza el voto, la CE solo puede “ayudar” a los Estados, que no han actuado a tiempo para garantizar un derecho fundamental de la población. El informe Draghi ya avisó que peligra la prosperidad de la UE y con ella su modelo social. ¿Qué hacen los Estados? Ajustar en pensiones, sanidad, educación y prestaciones sociales. El Estado de bienestar, antes protector, ahora es un inquisidor que ve en todo beneficiario un sospechoso de fraude. Y el rencor crece entre los más vulnerables al ritmo de la desigualdad.

Los deberes se acumulan sobre las mesas de los despachos y apremia darles curso. La generación del Erasmus -Meloni (48), Le Cornu (39), Macron (47), Sánchez (53), las ministras de economía británica Rachel Reeves (46) y alemana Katherina Reiche (51)- ahora en el poder tiene el deber de actuar ya. Por el bien de Europa.