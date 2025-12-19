Opinión | Tribuna
La palabrería, la RAG y el turismo
La Real Academia Española dirime si es correcto elevar ciertas voces al parnaso del diccionario. En ese proceso, el uso soberano determina la inclusión, y la modernidad se cuela así por las estrechas rendijas de una exigencia que dota a lo popular de visos de culto.
En esta ocasión, como consecuencia de un mundo cambiante, caótico y local, el diccionario asume términos que nacen del asfalto y la queja.
A la Mesa del Turismo de España no le ha gustado la inclusión de «turismofobia» (del griego «týrismos», viaje, y «phóbos», aversión), más por la definición que por la realidad misma. El sector del viaje conoce bien las heridas de la estacionalización, las aglomeraciones y la falta de personal cualificado, entre otras. Se sabe la primera industria del país y afirma aportar el 21% del PIB, aunque en las estadísticas oficiales —sin ser de Tenazos— solo se le atribuyen un 13% del PIB en gestión directa.
El turismo, motor decisivo de nuestra economía, es hoy sableado por los gestores de las arcas públicas con una voracidad más propia de quien devora a sus hijos que de quien cuida a la familia.
Pero, más allá de las cifras, el turismo es también una cuestión lingüística y semántica. El uso de «turismofobia» o «gentrificación» nos atañe y nos señala.
Como advertía Camilo José Cela, escritor y académico español, Premio Nobel de Literatura, «el lenguaje es el espejo de la realidad, pero a veces la realidad es un espejo roto». Por ello, más nos reclama hoy ordenar la propia casa, el turismo, antes de que tengan que intervenir el Instituto Cervantes, la Real Academia Española o Hacienda.
La economía de España, la de sus empresarios y profesionales, merecen un respeto. Del turismo vivimos en buena medida y en él se cifra el destino de nuestro bienestar social, con independencia de ideologías.
Cuidemos la palabra para salvar el paisaje. El resto es palabrería cañita y cuestionable.
