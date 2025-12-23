Decían los socialistas extremeños aquello de ‘hazlo o lo harán’. Y lo hicieron. Para sorpresa de nadie, como se dice ahora, el candidato de Sánchez obtuvo un mal resultado, con lo que, desde la derecha, Sánchez ha sido buscado de inmediato, pasando por encima de Gallardo, que ya ha dimitido.

Supongo que el presidente del Gobierno es la pieza mayor, aquí y en los futuros envites, y quién sabe si por eso el PSOE se borró, o poco menos, de estas elecciones, que iban de una búsqueda de mayoría absoluta para Guardiola, pero, no se olvide, también de la procura de una fotografía del sanchismo en las malas horas. Guardiola, en su noche más guardiolesca, ha logrado lo segundo, qué duda cabe, pero no lo primero. Feijóo fue muy de mañana a celebrar con palabras eufóricas lo que considera la primera victoria de muchas que vendrán, según algunos de sus arúspices, lo que ha denominado “agonía de Sánchez”, o así, pero en realidad sabe que la ultraderecha, cuando se despertaron de las celebraciones, aún seguía ahí.

Guardiola es jovial y dinámica, va con su cosa del liderazgo en solitario, tirando de los buenos tiempos para la derecha, Valencia aparte, pero sucede, ya lo dijo Feijóo, y todos los sabemos, que la mayoría absoluta es un bien escaso en los tiempos que corren, algo casi imposible, incluso cuando el socialismo y Sánchez parecen heridos de muerte política. Leí en varios medios que lo de Extremadura era “un clavo más en el ataúd de Sánchez”, pero les recuerdo que la resurrección es una de las virtudes de este político.

Guardiola reitera una victoria, pierde votos, pero no logra empujar a Vox fuera de la carrera, antes al contrario estas elecciones exprés han acabado alimentándolo. No se puede negar, datos cantan, que Abascal ha salido como único triunfador claro, más él que su candidato, eso sí, y ahí viene la preocupación de muchos, no sólo de Feijóo, que la tendrá, sino de esta Europa en crisis. Extremadura no es tan grande ni tan poblada como para marcar el pulso de España, pero cuando el río suena, etcétera. Feijóo sigue haciendo su enmienda a la totalidad, ve a Sánchez crucificado en estos comicios y en los que vengan, como una ola que avanza imparable, como una especie de reconquista para la derecha, desde el poder de las autonomías.

Sánchez, entonces, resiste en la plaza monclovita, y quizás vea teñir de azul buena parte del mapa, aunque mantiene mucho poder local. Muy malas tendrán que venir (más malas, me refiero), para que Sánchez no siga, porque el calendario (político, social, judicial, y así) puede ofrecerle aún oportunidades, o eso piensa en la intimidad. Feijoo está montado en la ola del triunfo, irá a Navidad con la moral alta, aunque Guardiola no logra bajar del caballo a quien tanto negó, porque hay que reconocer que lo hizo. Pretendió quitarse de en medio cierto incordio, pero la realidad es tozuda. Lo cual que la derrota del socialismo es inapelable, de acuerdo, pero la victoria de la derecha tiene su aquel: quizás pospone, pero no aleja, algunos miedos.

Sánchez habrá pensado que, en Extremadura, era mejor acabar con esto y volver a empezar, pero Feijóo ve una cadena de derrotas sanchistas en el horizonte, insiste, quizás para infundirse ánimos, que es un proceso inevitable, y le parece que ya falta menos para conquistar Moncloa. Porque, para él, el objetivo es finalmente Sánchez. Y el resto es silencio. Abascal va a pedir su parte, claro, y eso proyecta un duro escenario de futuro. Y cierto nerviosismo. Feijóo apela a aquella vieja moderación que siempre se atribuyó a sí mismo, pero sabe que tiene feroces retos más allá de Sánchez.