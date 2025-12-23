Navidad, la grandeza de lo pequeño

La Navidad llega siempre con pasos suaves, casi de puntillas. Trae consigo una luz pequeña, humilde, nacida en un pesebre. No es un cuento ni solo una tradición entrañable, es una afirmación radical. Dios nace niño y se hace hombre, asume nuestra carne, comparte nuestra pobreza y nuestra historia. La Navidad nos recuerda que lo decisivo suele comenzar en lo frágil, en lo pequeño, en aquello que parece no contar. Un recién nacido cambia la historia sin levantar la voz.

Dios cabe en unos brazos humanos, llora, duerme. Al hacerse pequeño, da dignidad a lo frágil y a lo silencioso, y elige un amor que nace de la confianza. La Navidad nos habla de un Dios que no se protege de la vulnerabilidad, sino que la abraza. Y al hacerlo, redefine para siempre el significado de la grandeza. Que el que todo lo puede se haga pequeño no es un detalle piadoso, es una toma de posición. Significa que lo frágil importa, que lo humilde cuenta, que la vida no necesita imponerse para ser verdadera.

El pesebre, con su pobreza luminosa, se convierte entonces en un espejo. Allí está la vida desnuda, sin adornos innecesarios. Allí aprendemos que la esperanza no nace en la abundancia, sino en la confianza. María guarda silencio. José protege sin comprender del todo. Los pastores llegan con las manos vacías. Y, sin embargo, no falta nada y todo rebosa alegría. Como escribió G. K. Chesterton, “la alegría es el gigantesco secreto del cristiano”.

Quizá por eso la Navidad nos interpela a revisar nuestra escala de valores, a preguntarnos qué entendemos por grandeza. Si Dios se manifiesta en lo mínimo, entonces lo esencial no está en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en el cuidado, en la ternura, en la paciencia con lo débil.

En un mundo que mide el valor por la utilidad y el éxito por la visibilidad, la Navidad propone una lógica distinta, casi subversiva. Nos recuerda que no todo lo valioso cotiza, que no todo lo verdadero hace ruido, que hay vidas que sostienen el mundo desde el anonimato. Quizá por eso el mensaje del pesebre incomoda, porque pone en cuestión nuestras prioridades y desenmascara nuestras prisas.

La Navidad no elimina la tristeza, pero la ilumina. No borra las ausencias, pero las envuelve de sentido. Nos enseña que incluso la herida puede ser lugar de encuentro. Que la noche, por oscura que sea, puede albergar una estrella.

La versión actual de la Navidad, convertida en temporada comercial, ha ido despojándola de su misterio. Se nos invita a consumir sin descanso, a sonreír por obligación, a confundir alegría con euforia. Pero la alegría cristiana nunca fue eso. Es una alegría serena y profunda, que no ignora el dolor del mundo, sino que se atreve a mirarlo de frente porque cree que no tiene la última palabra.

Cada Navidad es una oportunidad para regresar a Belén, para volver a mirar al Niño y entender que lo divino se esconde en lo pequeño, en una mesa compartida, en el gesto generoso, en el perdón que cuesta. Es ahí donde la Navidad recobra su sentido, no en la abundancia, sino en la gratuidad; no en lo que adquirimos, sino en lo que damos.

Y acaso ahí esté nuestro desafío, recordar en estos días que el verdadero milagro no está en los escaparates, sino en el corazón que se abre. Como escribió san Agustín, Dios se hizo pequeño para que el hombre aprendiera a ser grande. Quizá esa siga siendo, también hoy, la lección más necesaria de la Navidad para toda la humanidad.