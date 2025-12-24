Día de reuniones familiares, de compartir recuerdos, tiempo en el que la nostalgia aflora. Aquellas cenas de antaño, con tantos que ya se han ido, los sentimos hoy, de algún modo, con nosotros, como lo están los que quedan y nuestra descendencia, tan querida y expresión veraz de lo que ha de ser nuestro futuro. Así es la vida y, con la mezcolanza de sensaciones diversas, la cena de esta noche nos lleva a evocar un libro de reciente edición. Se titula De nais a fillas. Receitas para non esquencer. Gastronomía en femenino. Lo ha coordinado, con un talento especial, Ana Cancela y sus protagonistas son: Manicha Bermúdez, Toñi Vicente, Chus González, Maricarmen Rodríguez, Eva Burgos, Ana Gago, Carlota Iglesias, Rosalina y Teri Carballa así como Loli Barreiro, cada una con su personalidad, su saber, su experiencia y a las que este libro ha hecho, si cabe, más amigas.

Ellas, brillantes cocineras, son dueñas de recetas del ayer, de aquellas casas en las que forjaron lo que son, hoy día. Se nos muestran como poseedoras de secretos atesorados, con un buen aprendizaje, al lado de sus entregadas madres. Pues bien, de eso trata aquí. Al ojearlo -valorando el magnífico trabajo fotográfico de la Asociación Ollares de Portonovo-, quien lo consulta deambula, también, entre ingredientes, preparaciones y comentarios que hacen posible el intentar emular aquello que es esforzado ejercicio de un ancestral oficio, presente en nuestros hogares, de algún modo, en el día a día.

Hoy es Nochebuena y seguramente que en las casas de las autoras de este libro, lo que se cene está presente en alguna de sus páginas. Y, quizás, en muchos más hogares, suceda lo mismo porque lo que nos aportan es parte de la cocina gallega de siempre, a la que unas cocineras de antaño le han otorgado su particular punto y sus descendientes lo han, si cabe, matizado y, posiblemente, mejorado. Y es que del maridaje de la tradición y la modernidad suelen surgir buenos resultados, hoy evocados desde el contenido de una obra que es una pura lección de cariño a quienes fueron nuestros mayores. Merece la pena consultarlo, adentrarse en sus secretos y compartirlos, que es Nochebuena.