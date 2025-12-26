‘Annus horribilis’ para el sanchismo

«No es un año al que miraré atrás con absoluto placer». La frase, extraída de un discurso de la reina Isabel II de Inglaterra a finales de 1992, bien podría haber sido pronunciada por Sánchez en el remate del presente año. El annus horribilis, en palabras de Su Majestad británica, pronunciadas tras un rosario de escándalos en su entorno íntimo, es extrapolable al vivido por la familia socialista española este 2025, con epílogo en las elecciones extremeñas en las que recibió un durísimo correctivo. Un batacazo que concierne a toda la izquierda, pues un territorio que hasta hace un par de años parecía inexpugnable, al igual que lo fue anteriormente Andalucía, votó en masa (60 por ciento) a la derecha. La subida de Unidas Podemos, enfrentada con saña a Sumar y por ende al Gobierno, no modifica mayorías ni tendencias. En todo caso, es un motivo de preocupación adicional para Sánchez.

Guardiola (PP) no logró el objetivo de la mayoría absoluta, que no deja de ser secundario, pero sí lo principal: ganar con holgura y gobernar. Podrá hacerlo además con mayor legitimidad política al aumentar la cosecha y superar la suma de la izquierda (29 frente a 25). Hasta ahora igualaba a 28 con el PSOE, y menos votos. Del exceso de expectativas ya había advertido Feijóo durante la campaña. Ninguna encuesta contemplaba los 33 escaños para el PP, aunque en alguna de ellas los rozaba.

Cierto que un candidato imputado por corrupción no es la mejor tarjeta de presentación, pero tampoco deja de ser verdad que en la campaña se volcó Sánchez con tanta fruición que por exceso de celo fue sancionado por la Junta Electoral. El castigo en las urnas al PSOE extremeño estaba en cierto modo descontado, pero no se esperaba que con tanta contundencia. No fue sólo tarjeta roja a Gallardo. Se podría decir que los votantes dieron un puntapié al presidente en las posaderas del candidato.

Sánchez es el culpable principal de la debacle de su partido en Extremadura, así como del crecimiento de Vox. La estrategia de equiparar la extrema derecha con el PP engorda a los de Abascal. La gente termina perdiéndoles el miedo. La fábula de Pedro y el lobo. Su presencia en la vida política española se está normalizando. Galicia es de momento la excepción que confirma la regla, aunque tal vez no dure. La ola mundial no tocó techo. Seguirá al alza en tanto Trump la surfee. Nos esperan tres años más de ascenso ultra como mínimo, con la inestimable colaboración de una izquierda que le da alas.

Este año termina fatal para el PSOE, pero el que viene no se prevé mejor. Las causas judiciales se acentuarán, las denuncias de acoso sexual y laboral acaban de comenzar y de las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y en Andalucía probablemente el único consuelo de Sánchez volverá a ser que el crecimiento de Vox impida mayorías del PP.

No anda mejor el PSdeG. Su dirección en Galicia está inmersa en una guerra fratricida, con denuncias internas de supuestos casos de acoso sexual y laboral en los que no es fácil discernir entre lo que hay de verdad y ajuste de cuentas. Pesos pesados del partido, con mando en instituciones tan notorias como la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de A Coruña, están bajo sospecha. Con Tomé no hubo paños calientes. Expulsión fulminante sin derecho a defenderse. La reacción del citado era previsible. Manual de resistencia numantina que deja la organización lucense en una situación de extrema debilidad. El clima en María Pita tampoco es templado. Las palabras gruesas de sus mandamases puede que no sean delito, ni siquiera acoso, pero algo bonito tampoco.

Besteiro, porque no conviene hurgar más en el asunto, optó por dejar pasar Navidad y Reyes para apaciguar el Comité Nacional en intentar enderezar el entuerto. Tal vez pueda zafarse del peliagudo asunto coruñés. El asunto depende de más arriba, de Ferraz, pero nadie está seguro de que entretanto no afloren nuevos escándalos. El paso del tiempo puede curar heridas. O agravarlas. 2026 pudiera ser más horribilis todavía.