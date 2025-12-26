La que se nos viene encima

Allá van las elecciones en Extremadura, coincidiendo con el anuncio de las condenas por el caso Púnica, que afecta principalmente al PP. El próximo febrero habrá las de Aragón y solo un mes después en Castilla-León. Las previsiones dicen que en abril comenzará un nuevo espectáculo judicial por el caso Kitchen, con el PP, otra vez, como protagonista igual de principal. Luego, ya con algo más de margen temporal, vendrán las elecciones autonómicas andaluzas. Buen calendario, ¿eh?

Si no estuviesen entremezclados los procesos electorales con los judiciales, podría pensarse que esta retahíla votaciones, de poder tener resultados parecidos a los de Extremadura en las otras regiones, se debería a una estrategia del PP para agrandar la derrota electoral del PSOE en la víspera de las elecciones generales. Pero habiendo toda esa mistura, no se puede decir que el PP sea capaz de hacer ese juego sin correr el riesgo de que se le retuerzan las derrotas. O incluso que haya más de un derrotado.

Y en el medio Vox, que podría hacer esto otro: reclamar para si la presidencia del parlamento extremeño, como en el de Valencia, y rechazar, como el propio Abascal medio anticipó, que la señora Guardiola sea la próxima presidenta de la Junta. Si sucediese tal cosa en Extremadura, entre el PP y Vox tendrá que haber agrias y prolongadas negociaciones, de manera que la situación extremeña podría no estar resuelta antes de que se celebren las elecciones en Aragón. Luego, por si esto fuese poco y también tuviese que haber negociaciones entre maños, que tampoco sería de extrañar, pues no parece que allá la victoria del PP vaya a ser bastante para evitarlo, cabalgaría todo sobre el proceso electoral castellanoleonés, en el que tampoco se esperan resultados nítidos, con el juicio de la Kitchen abriendo heridas.

¿Qué me dicen? Vienen malos tiempos para la política. Y nosotros, ustedes y yo, quizá tan desalentados como los abstencionistas extremeños.