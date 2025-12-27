Estar, saber estar y no estar

A la conmemoración del Día de la Constitución asistieron el PP y el PSOE y no lo hicieron los de siempre, incluido Vox... pero están aforados, cobran sus sueldos y desprecian a quienes la votaron en 1978 y a quienes les han votado a ellos.

Finalizado el acto oficial, PP y PSOE despotricaron mutuamente ante el Congreso, sin respetar ni el lugar ni el día. Giulio Andreotti dijo de la política española: “Manca finezza”.

Ambos han coincidido en mendigar el apoyo de Junts: uno para huir hacia adelante; el otro, pidiendo el voto para una moción de censura.

Caminamos sin brújula. Feijóo, debería plantear un programa olvidándose de VOX: con mayoría absoluta, podría cumplir su programa; de no ser así y negarle VOX su apoyo, debería acudir a nuevas elecciones y desenmascararles ante sus votantes.

¿Cómo enderezará el PP la situación actual? Los independentistas forzarían sus exigencias soberanistas con el apoyo del PSOE, orgulloso de haber llevado la paz a Cataluña.

La actitud ante la inmigración debe ser clara, realista y eficaz, porque la situación actual es una fuente permanente de conflictos.

¿Cómo aliviará el PP la enorme bolsa de pobreza creada por el PSOE a pesar del crecimiento del PIB?

El PSOE ha trasladado a los propietarios la responsabilidad de resolver el problema de la vivienda: zonas tensionadas, limitación de alquileres, nula protección de la propiedad, descontrol con los pisos turísticos, … ¿Cuántas viviendas públicas para alquiler ha promovido el Gobierno? Desde el día uno de la legislatura el PP tendría que empezar a aplicar sus medidas, ¿cuáles?, porque los efectos no son inmediatos.

Existen sectores productivos que tienen enormes dificultades para cubrir sus plantillas. ¿Qué propone el PP para solucionar el desajuste?

La despoblación de grandes zonas, el envejecimiento y la baja natalidad, son un desafío económico y ponen en riesgo el sistema de pensiones. ¿Cuáles son las soluciones?

Rediseño de la política internacional; cohesión territorial y estabilidad institucional; mejora de la productividad y la competitividad; IA; incendios forestales y sequía, entre otros: ¿cuál es su propuesta?

De esto debería estar hablando el PP, para marcar diferencias, ilusionar y convencer.