¿Indemnizar al viajero o multar a Renfe?

Una pasajera antes de subir al tren, en una imagen de archivo / RENFE

La protección de los derechos de los viajeros es una prioridad incuestionable en cualquier sistema de transporte moderno. En el ferrocarril, esa protección se concreta, entre otros aspectos, en los compromisos de puntualidad y en los mecanismos de compensación cuando el servicio no se presta en las condiciones previstas. España cuenta hoy con un marco avanzado en esta materia, alineado con la normativa europea y reforzado, además, por compromisos voluntarios de los propios operadores.

En este contexto, Renfe aplica actualmente el régimen de compensaciones más exigente del sector ferroviario español. Se trata de un compromiso voluntario que supera los mínimos legales y que responde a una concepción clara del servicio público: asumir mayores responsabilidades con el viajero, incluso en un mercado liberalizado y competitivo.

Por eso resulta necesario reflexionar con rigor sobre la reciente incorporación, durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, de una disposición que obliga exclusivamente a Renfe a recuperar antiguos compromisos de puntualidad e indemnización. Una medida de estas características plantea interrogantes relevantes desde el punto de vista del diseño del sistema ferroviario, de la competencia entre operadores y, en última instancia, del propio interés del usuario.

El ferrocarril es un sistema complejo en el que intervienen múltiples actores: operadores públicos y privados, un administrador de infraestructuras, servicios de seguridad, condiciones meteorológicas y decisiones operativas que no dependen de un único sujeto. Atribuir de forma automática toda la responsabilidad económica de un retraso a un solo operador, con independencia del origen de la incidencia, introduce una distorsión evidente en el funcionamiento del sistema.

Además, en un mercado abierto a la competencia, las reglas deben aplicarse de forma homogénea. Establecer obligaciones singulares para un único operador altera el equilibrio competitivo y condiciona su capacidad de gestión, especialmente cuando se trata de una empresa pública que garantiza servicios esenciales en todo el territorio, incluidos aquellos que no resultan rentables desde una lógica estrictamente comercial.

Desde una perspectiva económica, este tipo de mandatos tiene efectos que conviene analizar con serenidad. La imposición de mayores cargas indemnizatorias obliga a provisionar recursos adicionales. Ese coste termina incorporándose al sistema, bien vía precios, bien vía transferencias públicas. En ambos casos, el impacto acaba recayendo sobre la ciudadanía, ya sea como usuaria del servicio o como contribuyente.

La cuestión de fondo, por tanto, no es si los viajeros deben ser protegidos frente a los retrasos. Esa protección ya existe y, en el caso de Renfe, se sitúa en los niveles más altos del sector. La cuestión relevante es cómo diseñar un marco regulatorio coherente, equitativo y eficaz, que incentive la mejora del servicio sin generar desequilibrios ni efectos indeseados.

Si el objetivo es reforzar los derechos de los viajeros, la vía más sólida es establecer reglas claras y comunes para todos los operadores ferroviarios, en línea con los principios europeos y con la realidad operativa del sistema. De ese modo se protege al usuario, se garantiza una competencia leal y se preserva la sostenibilidad de un servicio público esencial para la cohesión territorial y social del país.

El ferrocarril necesita estabilidad regulatoria, visión de largo plazo y decisiones que refuercen la confianza en el sistema en su conjunto. Ese es el debate que merece la movilidad sostenible en España.

Director General adjunto a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de Renfe