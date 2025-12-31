Acaba el año y nos espera ya 2026, en el que depositamos todas nuestras esperanzas, deseando que todo discurra del mejor modo posible. Se suele celebrar la Nochevieja a lo grande, como una gran fiesta que nos dispone ante lo desconocido y que invita a la confraternización, a esperar la mañana de un nuevo día tras una noche larga, intensamente vivida. Unos hacen de la cena de esta particular jornada algo entrañablemente sentido, en un contexto ciertamente íntimo. Otros prefieren la algarabía y el ruido, como si el fragor creado, en esa especie de sana locura compartida, encerrase el preámbulo de una anualidad en la que, como es natural, se aspira a lo mejor.

Habrá en el 2026 muchos aconteceres imprevistos que llenarán de contenidos los periódicos, las emisoras de radio y de televisión, en sus distintos canales. Y cada cual contará la cuestión a su modo y nosotros, los receptores, de tantas y tantas noticias, las valoraremos según nuestro particular modo de ver y de entender. Ucrania y Venezuela serán, por ejemplo, asuntos recurrentes que, muy probablemente, cerrarán, en cada caso, el cruento ciclo que ambos países viven y cuya fortuna, de algún modo, incide, también, en el devenir de nuestras propias existencias. El papel que Europa desempeñe será una cuestión en la se visibilizará si el modo de operar de Estados Unidos, Rusia y China conlleva la asunción de un menor protagonismo internacional de una Unión Europea que aún busca lo que debiera de ser una mayor conjunción entre los países que la constituyen.

¿Qué dará de sí el año 2026? Están ahí las políticas internacionales, nacionales y propiamente gallegas forjando el día a día, al compás de nuevos contextos, en lo económico, lo social, algo también a tener en cuenta. En paralelo transcurre la vida de cada cual, con sus peculiaridades, a nivel individual y familiar. Pues bien, en una jornada como la de hoy, desde esta columna que redacto semanalmente, desde hace más de treinta años en EL CORREO GALLEGO, espero que a ustedes, los lectores de este periódico que nos acoge, este nuevo año les sonría ampliamente y que, en cada una de sus mañanas, les espere un esplendoroso día.