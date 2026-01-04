Despropósitos del año nuevo

Este es un titular cada vez más habitual por estas fechas, lo hemos utilizado algunos en los últimos comienzos de año, sobre todo viendo lo que se venía encima. No es original, de acuerdo, pero es divertido. Sucede que el personal, según las redes sociales y algunos programas de televisión, siempre desde esta superficialidad tan de moda, se dedica a proclamar a todos los vientos la lista de los propósitos para los próximos doce meses, eso que los ingleses llaman ‘New Year Resolutions”. Quizás lo hemos copiado de ellos, tendemos a copiar mucha bobada globalizadora.

La gente hace sus propósitos en un mundo de despropósitos. Casi todos muy domésticos, porque no vas a tener como propósito creíble la paz en el mundo, y menos con Trump, que ya ha iniciado el año bombardeando tan calentito (como decía Gila). Visto que no le dieron el Nobel, parece que Donald ha empezado una cruzada sin esperar ni siquiera a que vengan los Reyes Magos, que seguramente ni los conoce. Va dejando regalitos, ya ven. Ya lo ha hecho en los últimos meses, matando a gente en el Caribe y por ahí, un poco sin preguntar. Y también sin explicar quiénes eran exactamente todos esos muertos, seguramente, claro, considerados muertos de segunda o de tercera.

Vivimos en un mundo de confusión y de niebla. De pronto el derecho internacional se ha convertido en papel para envolver pescado, el planeta se dirige hacia una nueva y cruda era imperial: ese sí que es el propósito declarado de algunos. Podemos leer todo esto como el fin de lo que para mucha gente es la autocracia de Maduro, sí, pero habría que leerlo también, puesto que tendrá consecuencias inevitables para Europa, como el gran fracaso de la diplomacia, como el aviso de un tiempo atroz que ya se precipita sobre todos nosotros. El Trump del berrinche diario suele ser insoportable, pero el que bombardea ya en varios lugares del planeta es muchísimo peor.

Ya ven que los propósitos humildes del año nuevo se quedarán en nada en manos de los nuevos liderazgos del ‘bullying’ mundial. La Historia nos concierne, como siempre decimos, no podemos pensar que nuestro castillo, (nuestra casa), nuestra pequeñez doméstica, nuestro encogerse de hombros, nuestra perplejidad, nuestro miedo, nos salvará de los despropósitos de estos grandes poderosos sin límites, que, al parecer, se mueven a caballo de la venganza y la obsesión. ¿Es, una vez más, el fruto de algunas frustraciones?

Las últimas semanas anunciaban un 2026 sombrío. Porque sombrío es un mundo inestable e impredecible. No la caída de Maduro, que Trump había escenificado en las últimas fechas y que puede considerarse la crónica de un final ya escrito desde Estados Unidos, sino todo lo que implica la situación global, especialmente para el futuro inmediato de Europa. Por eso fuimos escépticos ante esos buenos deseos (comprensibles), y ante esa afirmación automática que siempre nos empuja al finalizar diciembre: que venga un año próspero. No hay mucha esperanza de que el orden mundial vaya a mejor en los próximos meses. Hay síntomas graves, hay demasiadas alarmas ahí fuera.

Otra cosa es que la actual deriva sea imparable. Otra cosa es que haya que aceptar la marcha de los acontecimientos. La fuerza militar vuelve a ser clave en un mundo que soñaba con que un día fuera irrelevante o innecesaria. No es ese nuestro nivel de progreso. Se diría que estamos en pleno regreso al aroma terrible de otros tiempos. La diplomacia trumpiana, si tal cosa existe, se pasa a la fuerza, sin haber apagado las guerras que creía que podía apagar.