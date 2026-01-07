Cifras... e velas

Quizás esperen al menos unas breves palabras en torno a lo que está pasando en este tan convulso mundo en los inicios de este año. Venezuela, sin duda, me toca de cerca y me llegan noticias que tomo con reserva. Creo que no cabe decir más que es deseo de todos que haya pronto restablecimiento de paz y convivencia serenas en esa generosa tierra de ese gran continente. Con estos sentimientos, paso al contenido de mi habitual reseña.

2026. Año de aniversarios varios. A nivel estatal, España festejará los 40 de su entrada en la Unión Europea, un hito con muchos cambios que revolucionaron nuestro día a día de modo inaudito. En el plano cultural, se celebrarán los 90 de la muerte de Miguel de Unamuno (Bilbao, 29-9-1864/Salamanca, 31-12-1936) y el centenario del colosal arquitecto Antoni Gaudí (Reus, 25-6-1852/Barcelona, 10-6-1926). Ya en el ámbito autonómico, una conmemoración anunciada: medio siglo del fallecimiento del escritor y político Ramón Otero Pedrayo (Orense, 5-3-1888/10-4-1976).

Arrimando el ascua a mi sardina, otras fechas redondas en este 2026: ‘Año Manuel de Falla’ (Cádiz, 23-11-1876-Alto Gracia, 14-11-1946) por ser el 150 aniversario de su nacimiento y los 80 de su fallecimiento.

Y, en Galicia, el bicentenario de la muerte del compositor Marcial del Adalid y Gurrea (A Coruña, 24-8-1826/Lóngora, 16-10-1881).

De este señalaría, precisamente, su dualidad europeísta y galleguista. Sin dejar de mostrar arraigo a su tierra, miró hacia una Europa en la que veía un abanico de oportunidades que aquí no se daban. Gracias al privilegiado nivel económico de su familia (saga de reputados empresarios) estudió desde muy joven en Londres, formándose con I. Moscheles, uno de los más prestigiosos músicos del momento. Intentó aprender en París de los maestros de su tiempo, especialmente de Chopin y Liszt, pianistas que marcarían su labor para siempre. Además, cuando tuvo oportunidad de dar a conocer su obra fuera de nuestras fronteras, no dudó en ir a la capital francesa para estrenar una de sus piezas más emblemáticas: la ópera «Ynes è Bianca», reelaboración de su frustrada zarzuela ‘galega’ basada en la historia de Pedro Álvarez de Soutomaior, o sea, «Pedro Madruga». No lo logró por estar el teatro elegido en quiebra, pero quedó como un referente de obra concebida al más puro estilo operístico italiano, sin renunciar a rasgos gallegos, plasmados en el tema (Revuelta Irmandiña) y en coros con melodías de sus gentes.

Estuvo casado con Francisca González-Garrido y García, conocida como ‘Fanny Garrido’ o ‘Eulalia de Liáns’ (A Coruña, 30-10-1842/Liáns, 11-9-1917), asimismo perteneciente a la alta burguesía, por lo que recibió una esmerada educación, siendo autora de cuatro novelas y numerosas columnas periodísticas y de poemas en gallego -que musicó su marido-, a la vez que pionera, por ej., en traducir del alemán a Goethe. Tras enviudar volvió a contraer matrimonio con el químico José Rodríguez Mourelo. Avanzada a su tiempo, con una sensibilidad exquisita, dejó profunda huella en la labor de su marido y notoria impronta en su hija María de los Dolores del Adalid y González-Garrido (Madrid, 31-5-1874-A Coruña, 18-1-1930) o, simplemente, María.

Espero que se les dedique debida atención en jornadas de investigación y divulgación. Quédense con este ‘canto de berce’ que ella escribió y él utilizó para una de sus composiciones más hermosas, pensada probablemente para una hija sobre la que se volcaron, como nosotros asimismo miramos a Venezuela ahora, esa nación que, expectante, vela: «Miña xoia, miña rula, /durme, durme meu amore /preto do seo da túa nai, /que che presta a súa calore /e non hai, miña prendiña,/berce para ti mellore».