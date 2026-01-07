Un buen título para un libro: “Prosa sin prisa. Artículos de prensa”. Lo escribió Otilia Seijas (Lugo, 1938) y en él se reúnen, dispuestos por orden cronológico, una serie de colaboraciones suyas, escritas entre los años 1990 y 2011, que se publicaron en las páginas de EL CORREO GALLEGO, aquí en una publicación de 348 páginas dedicadas “A los míos”. Cuenta con un prólogo escrito por uno de sus tres hijos, Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas quien, desde el amor que le profesa a su madre, lo califica como “el mejor libro que se haya escrito”.

Formada en el mundo de la educación y especializada en la enseñanza infantil, siempre se sintió escritora. Y tal vocación la ejerció tanto en el campo de la novela como en el de la prensa. Hasta doce títulos de otros tantos libros jalonan su quehacer creativo; entre ellos, “Viudas de vivos”, “Buceando en el pasado”, “Hijos del poder”, “Ninguén suspira por ela”, en una obra en la que utilizó, unas veces el idioma gallego y otras, el castellano. Incluso ha hecho aportaciones en el ejercicio de la literatura infantil, con sus “Cuentos de pocas lunas”, practicando un género siempre tentador para quien escribe cuando la vida te hace abuelo.

El compendio de artículos recogidos en este nuevo libro se inicia con uno titulado “La Flor del cerezo” y concluye con otro al que denomina “Lecciones aprendidas”. Si se transita por sus páginas quien lo hace se encuentra, paso a paso, con Otilia Seijas quien, con una buena y cuidada prosa – sin prisa, como ella mismo dice-, nos aproxima al mundo de sus reflexiones ante lo cotidiano, mostrando una exquisita sensibilidad, dando, en bastantes casos, su opinión ante lo que, en ese momento, acontece.

Se puede decir que Otilia Seijas, queriendo o sin querer, da cuenta de sus pensamientos y opiniones, haciéndolos púbicos siempre desde un presente que refleja su propia vida como ser pensante y con criterio, con una altura, en su modo de reflexionar, digna de aplauso. El resultado es, en cierto modo, un peculiar diario personal hecho público, una especie de sintética memoria que se ocupa de una parte de su trayectoria vital, desplegada desde una elegancia innata.