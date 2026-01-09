¿Y si capturasen a Franco en Meirás?

Mucho se debate, y más que se hará, sobre la captura/secuestro de Maduro, en los planos jurídico y político. Añadiría un tercer aspecto: el pragmático, emparentado al sentido común. Lego en materia jurídica no puedo pronunciarme sobre el aspecto legal del asunto aunque por los visto, leído y escuchado deduzco que se mezclan o superponen varias legalidades, paradójicamente contradictorias en vez e complementarias. Al menos tres: la internacional, la norteamericana y la venezolana. Esta última carece de valor ético. Hay conflicto de intereses. Maduro es su propietario.

Parece evidente que Trump no respetó el derecho internacional. No se puede atacar otro país, ni secuestrar a nadie, Ni siquiera al dictador que lo oprime, aunque no se le reconozca como presidente legítimo porque surgió de un pucherazo. Sobre este aspecto hay consenso en la Unión Europea y resto del mundo democrático. Todos los países que integran la ONU son inviolables. Sólo con autorización del Consejo de Seguridad pueden ser intervenidos.

Pero la extracción de Maduro y su esposa no se produjeron, formalmente, por motivos políticos. Desde hace al menos cinco años las autoridades judiciales norteamericanas presentaron cargos contra dirigentes chavistas por narcotráfico y corrupción. Se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por el cabecilla que, evidente, resultó efectiva. El juez que lleva el caso, Alvin Herlenstein, fue nombrado por Clinton. Un dato relevante.. Pues bien, la justicia norteamericana se considera apta para juzgarle. Su defensa tendrá ocasión, como el propio juez ya advirtió, de reclamar inmunidad.

Estamos ante un caso de legalidades en conflicto. Lo más probable es que impere la ley del más fuerte, o sea, la de USA, como es habitual. Hay precedentes. El de Noriega en Panamá (1989), con la diferencia de que plantó cara. Su ejército le defendió durante dos semanas. Apresado finalmente sería condenado por narcotráfico. En el caso actual, los soldados americanos capturaron a Maduro sin despeinarse.

Situados en el ámbito del derecho unos dirán que el fin no justifica los medios, máxima incuestionable, mientras que Trump retrucará que hizo de la necesidad virtud. ¿Les suena?

Si nos pasamos a la esfera política se presentan múltiples aristas. De primer orden son las europeas, con la amenaza de tomar por las buenas o las malas Groenlandia. No sabemos el alcance de las intenciones, pero hacen bien los países de nuestro entorno poniéndose en guardia. Ojalá sirva para estrechar lazos. Aunque secundario, por proximidad interesa auscultar las reacciones de los partidos políticos de aquí. Aquello de “Te lo juro por Maduro” ya no mola aunque, con el diapasón atemperado, grupos de izquierda insisten en calificar como secuestro, agresión militar y ataque a la legalidad internacional, por lo que instan al Gobierno una condena sin paliativos.

Tal petición puede resultar coherente si se planteara en todos los casos, pero estoy seguro de que no es así. Habría que preguntarse si también hubieran condenado la captura y extracción de Franco del Pazo de Meirás, por ejemplo, para ser sometido a juicio en otro país. Aunque también contrario a la legalidad internacional, aplaudirían con las orejas. La diferencia es que Maduro sigue siendo uno de los suyos.

El Gobierno español está en posición delicada, lastrado por las turbias relaciones de Ábalos, Koldo y Zapatero con los jerarcas chavistas, en especial con la nueva mandamás, Delcy Rodríguez, con el visto bueno de Sánchez. En una pena que España, que acogió a cientos de miles de venezolanos en los últimos años, no pinte nada en todo este asunto. Más cerca de los anhelos de la sufrida colonia venezolana está el PP, aunque su petición de reclamar elecciones no es pragmática en estos momentos. No se dan las condiciones. La prioridad inicial debe ser la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados en condiciones de seguridad. En ello deberían trabajar conjuntamente gobierno y oposición.