Guerras escondidas

El mundo ha puesto su atención esencialmente a dos guerras, la de Ucrania y la destrucción de Gaza llevada a cabo por Israel. Como siempre África y los múltiples conflictos y guerras acaecidos en sus países pasan casi inadvertidos para el mundo Occidental. Otras guerras muy importantes por estar escondidas y no utilizar armas convencionales son ignoradas, aunque son de gran importancia ocasionando muertes y sufrimiento.

Nos referimos a las guerras fiscales, demográficas, energéticas, del oro y metales preciosos, de elementos raros, escasos y necesarios para las nuevas tecnologías.

Empezando por la fiscal, hay una guerra larvada por una fiscalidad justa. La Unión Europea y después los países delG-7 y el G-20 alcanzaron para que las empresas, especialmente las multinacionales, pagasen como mínimo un 15% de los beneficios alcanzados al país donde les obtuvieron. Ese acuerdo de justicia es fundamental para los países de África donde es muy difícil ejecutar una política fiscal. En África, en media sus ingresos en un 50 % van a pagar la deuda. Es imposible que los países se desarrollen sin que las multinacionales que explotan sus recursos no paguen al menos esa tasa. Sin embargo, la presión de estas en contra de dichos acuerdos, ha hecho que el G-7 primero y la OCDE después hayan aceptado hacer una excepción con las empresas americanas, lo que constituye un gran perjuicio para África (también para Europa), que no esta representada en ambos foros, perjuicio que se añade el recorte de Trump a la ayuda al desarrollo que indirectamente va a causar la muerte de miles de africanos.

Silenciosamente, aparece la demografía como ocasionador de conflictos, empezando porque está en el origen de muchas emigraciones. Sin embargo, además de las emigraciones, la población es el origen de miedos a invasiones.

Así, por ejemplo, en la guerra Rusia-Ucrania es muy importante la demografía. En el origen de la guerra huyeron de Rusia cientos de miles de personas que no quisieron ir al frente y prefirieron emigrar aunque su futuro fuese incierto. A esa cifra, hay que unir las pérdidas humanas, debido a la guerra que muchas fuentes estiman en más de medio millón. Rusia ya tenía un fuerte problema demográfico, cuyo origen fueron los más de veinte millones de muertes de la segunda guerra mundial y de las purgas stalinianas. Su población es muy inferior a la que correspondería a su inmensa superficie. No es extraño que haya extranjeros combatiendo en el frente, ya sean mercenarios o de potencias extranjeras como Corea del Norte. Ya en tiempos de paz uno de sus principales problemas es la invasión silenciosa de chinos al este de su territorio. Por el otro lado, Ucrania ha pasado de tener 41 millones de habitantes antes de la guerra a 32 millones ahora como consecuencia de la fuga de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes. También por el número de muertos en la guerra, que se estima algo mayor en doscientos mil habitantes. Tanto Rusia como Ucrania saben que este es su punto débil, muy difícil de solventar. Esta es una razón adicional para la paz, dado que la guerra es muy difícil de sostener para los dos países. En muchos otros conflictos aparece también el factor demográfico como decisivo estando en el origen como en el final, aunque muchas veces se pase por alto. Hay otros conflictos, escondido como el mencionado, del oro que merecería tratarse en detalle.