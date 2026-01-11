Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Cifras e letras

Senén Barro Ameneiro

Senén Barro Ameneiro

Director CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la USC

Se se fai á marxe da lei non é xustiza, é outra cousa

Hai algún tempo vin a película Gone Baby Gone -estreada en España co título Adios, pequeña, adios-, dirixida por Ben Affleck. A cinta narra a desaparición dunha nena, Amanda, nun barrio marxinal de Boston. Un dos investigadores privados contratados para localizala é Patrick Kenzie -interpretado por Casey Affleck-, quen acaba descubrindo unha retorta trama na que participa a policía local para separar á nena dunha nai drogadicta e neglixente, entregándoa a unha familia que pode ofrecerlle agarimo, estabilidade e un futuro mellor. 

Jack Doyle, capitán do Departamento de Policía de Boston, foi quen orquestrou toda a operación antes de dimitir e prexubilarse por supostos erros cometidos durante a investigación. El e a súa muller perderan ao seu fillo e, dalgún xeito, viron en Amanda a oportunidade de volver comezar unha familia. Pero todo se torceu cando Patrick descubriu o engano. Os intentos de Doyle de convencelo para que deixase as cousas como estaban -argumentando que era o mellor para a nena, incluso a súa única oportunidade de ser feliz- non tiveron éxito. A nena foi devolta á súa nai, que non cambiou a súa conduta tóxica; a parella de Patrick, compañeira súa na investigación, abandonouno por tomar unha decisión que ela consideraba inxusta; e o capitán Doyle acabou en prisión. 

A película expón con crueza un dilema moral extremadamente difícil. É lexítimo quebrantar a lei cando se busca un resultado que parece máis xusto? Se devolver a nena á súa nai biolóxica implica expoñela, con alta probabilidade, a unha vida de marxinalidade, non sería máis humano deixala cos Doyle? 

Patrick non escolleu un final feliz, tampouco para si mesmo. Pola contra, pagou un alto prezo por defender o Estado de dereito cando este pode parecer limitado ou mesmo inxusto. Que faría vostede? 

Eu deille moitas voltas ao final da película e concluín que faría o mesmo que Patrick. É certo que calquera lei é perfectible e que, ás veces, a lei aplícase mal ou fórzase a súa interpretación para atender intereses alleos á xustiza. Pero, para todo aquilo que realmente importa, é preferible contar con regulación que con pistolas ou billetes enriba da mesa. A legalidade non sempre coincide coa nosa intuición de xustiza, pero non podemos defender que, naquilo que o dereito regula, o fin xustifique os medios só porque ese fin coincide cos nosos intereses, desexos ou valores. Iso si, a mesma lei debería servir para facerse cargo daquela nena que a súa nai non sabía ou non podía cuidar. 

Pense ademais que cantos menos medios teña vostede ao seu alcance, máis sometido estará ao capricho, á arbitrariedade ou aos valores morais de quen si os posúe, sexan económicos, militares, políticos ou de comunicación. Todos podemos atopar exemplos abondos: desde o “quen poda facer, que faga”, ata a difusión de loiadas ou a aplicación retorta da lei. 

Chego agora ao final, que en realidade foi a orixe deste artigo: a detención de Maduro e da súa esposa tras a chamada Operación Resolución Absoluta. A miña empatía cara a Maduro é nula; considéroo o principal responsable da desintegración económica, democrática e social do seu país. Gustaríame ver que un xuízo xusto -deberían selo todos- o sitúe onde corresponda. Pero non: o fin non debe xustificar calquera medio. A captura de Maduro e da súa esposa vulnerou principios básicos do dereito internacional, como a soberanía dos Estados e a prohibición do uso da forza sen mandato multilateral. 

Como dixo Trump na rolda de prensa na que deu detalles da operación, ningún outro país podería ter feito algo así. É certo: ninguén máis dispón dos medios, da preparación e da intelixencia militar necesarias para unha operación desa envergadura. Oxalá que ningún outro país, ademais de non poder, tampouco quixese facelo así. 

