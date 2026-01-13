Reflexiones sobre el calendario

Primero, es un obsequio que muchos establecimientos entregan a sus clientes fieles. Pero estos cartones con números de colores son mucho más. Ellos llevan consigo una orientación, un registro, una cita médica, un cumplimiento, un proyecto de veras visceral. El calendario es uno de los triunfos de la Matemática y la Astronomía. Es muy interesante la mirada particular ante un calendario, a esos días que van a venir; y todos los calendarios al final llevan anotaciones diversas: fechas anotadas. El calendario es con frecuencia como el guionista de nuestros viajes, la brújula que nos lleva al acierto. Los números del mes aparecen con su orden aritmético, y lo importante , desde el punto de vista antropológico, es el relleno valioso y fecundo con que vayamos rellenando esos días que van pasando. Rellenar o llenar es casi siempre una tarea ardua donde ingresan la valentía, la creatividad, la decisión, el azar, el trabajo y la aparición del prójimo (Pedro Laín Entralgo ), ejemplos; pero también las enfermedades, las dificultades, las oscuridades… Es muy importante saber usar acertadamente el calendario para aprovechar bien el tiempo. La vida es tiempo que se agota.

El calendario también está conectado con el tópico del «tempus fugit» (su icono, un reloj de sol con alas) y también con la mentalidad pesimista del Barroco hispano, y en concreto con la «Vanitas» (Valdés Leal y Antonio de Pereda). Motivo que ha dado unos lienzos iconográficamente muy interesantes. Contra el mensaje de la «Vanitas» afirmo que es coherente que el ser humano disfrute y use los placeres y las cosas bellas que ofrece la vida justo después tener consciencia lúcida de la dureza de la propia vida. Ello contiene la búsqueda de una compensación y una felicidad. Es un recto derecho ; pero inyectar desilusión en la vida y culpabilidad es un modo de maniobra con incienso que una institución practica.

El calendario sirve para anotar puntualmente aspectos de la cotidianeidad : compromisos, citas, administrar la casa... Es nuestro aliado de aquel tiempo que ha sido establecido en períodos –semanas, meses–por la investigación científica. El calendario avisa sobre obligaciones, colabora directamente en algo que no podemos olvidar, porque si no ello nos perjudicaría mucho. Colega del calendario es la agenda . Antes se llamaba Dietarios. Marcamos en ella hechos consumados y conductas para el futuro. Practicar una sabia anticipación. El calendario abre el tiempo del recuerdo. El calendario abre el tiempo del proyecto. El calendario abre el tiempo del presente con vivencias tangibles.