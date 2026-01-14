De Isabel a Cristina desde España. De la era isabelina a la victoriana desde Gran Bretaña. Del colonialismo sobre una tierra donde nunca se ponía el sol, al imperialismo de una isla poderosa, realmente abrumador. Innumerables han sido las batallas históricas entre los inicios del s. XVI a las postrimerías del XIX, planteadas como si todo tuviese justificación. Del siglo XX tenemos semejante o igual visión. Y del XXI, qué decirles que no sepan.

En pequeña o gran pantalla hemos visto luchar a soldados a capa y espada, tanques, submarinos o portaaviones cargados de balas u otras armas. Mucha sangre derramada. Ejércitos abatidos y víctimas civiles muertas o desaparecidas. Masacre tras masacre.

Perdonen que esboce este oscuro cuadro. Cuesta a veces levantar el ánimo. La mezquindad y la barbarie parecen males que se expanden sin remedio si no hay voluntad de pararlas. No hablo al aire, pero tampoco sé bien a quién deben lanzarse precisos dardos en este patio que está que arde. En todo caso, desearía que cada cual aportase de su parte y buscase soluciones de donde pueda sacarlas, ya fuese pasivo observador o gobernante con o sin voz.

Durante no poco tiempo, Europa ha llevado la sartén por el mango a la hora de extender sus tentáculos. Luego, América se ha ido sublevando. Asia, en cambio, sistemáticamente ha ido mostrando su fortaleza milenaria. África siempre ha dormido demasiado. Y, en este panorama, Oceanía apenas sobresale.

Miren el tablero ahora: hemos tenido que situar a Groenlandia en el mapa, medio perdida por el norte, en el Ártico, a duras penas conocida aun cuando se habla del cambio climático. En ese extenso territorio habitan los ‘inuk’, uno de los pueblos preferidos de Blanca. Pese a que no los ha visto en su vida, los pone en la cima porque ha descubierto que su nombre es merecedor de tenerlos en elevada estima. Ese término alude a gentes que son solidarias, cálidas, vulnerables, pero resilientes ante la barbarie de la ola civilizadora que las invade. Son misteriosas y viven aisladas -o quizás, de momento, protegidas- de costumbres cuya adulteración produce males que ya se dan en otros lugares. Tienen esa sabiduría pura, ancestral, llamativa y atractiva. Al verlas en televisión, en efecto, constatamos que son personas normales, sencillas pero curtidas por esa gélida atmósfera ambiental que, de primeras, pudiera hacer pensar que las convirtiese en rudas y frías.

Se impone alzar un canto de libertad y superar ese pasado desfasado y aterrador. Es hora de pensar, mirando a esa inmensa nación, que ha llegado el momento de tener en cuenta su criterio, que pasa por preservar su propia idiosincrasia. Cabe sugerir a Trump: ¡Olvida ese botín! ¡No abuses de tu egocéntrico poder! Clama -como la reina Elsa de ‘Frozen’-: «let it go!» [Eso sí: a diferencia de ella, esperemos que supere tamaña tentación expresada en esa canción: «Es hora de ver lo que puedo hacer para probar los límites y romperlos. No está bien, no está mal. No hay reglas para mí. Yo soy libre»].

Sabrán que ese film de Disney es una versión de ‘La reina de las nieves’ del escritor y poeta Hans Christian Andersen (1805-1875), para más señas danés. No estaba en su mente inmiscuirse en la política estadounidense, pero parece denunciarla sin querer.

Aquel largo período de invasiones y guerras -entonces (mal)razonadas- que hemos estudiado en las escuelas y universidades como hechos de épocas que veíamos superadas, tuvo algunos episodios que dieron lugar a expresiones populares aplicadas a situaciones cotidianas. ¿Quién no ha dicho u oído alguna vez aquello de «más se perdió en Cuba y volvieron cantando»? ¿Cuál será la próxima víctima en caer? ¿La Habana? ¡Qué insensatez!