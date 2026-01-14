Hacia el Xacobeo 2027 (I)

Estamos ya en un día en el que una buena preparación de lo que ha de ser el Xacobeo 2027 debe de estar en la mente, y en los proyectos en curso de realización, tanto de las autoridades civiles como eclesiásticas a relacionar con este asunto. Se trata, en este caso, por una parte, como actores principales, de la Xunta de Galicia y del Arzobispado de Santiago, así como del conjunto de la iglesia gallega, en sus distintos episcopados. Y es así porque lo que han supuesto las celebraciones de los últimos Años Santos Compostelanos ha sido muy relevante, en el desarrollo del país, y se trata, por lo tanto, de una temática a considerar con singular esmero ya que tiene, tanto en lo sociocultural – también en lo económico- como en lo estrictamente religioso, una importancia que nunca debiera obviarse.

La optimización de lo que un Xacobeo supone ha de tener en cuenta a la práctica generalidad de los ayuntamientos de Galicia, con más o menos implicación, es verdad, dado el valor que tiene toda esa red de caminos que la transitan y en las que el peregrino es algo a proteger con el mayor de los esmeros, lo que conlleva una revisión de las necesidades a cubrir, incluso con nuevas infraestructuras, y, sobre todo, con el mantenimiento de las ya existentes.

Una de las cuestiones que ha variado, en las tres últimas décadas, es que, en el periodo existente entre la celebración de dos Xacobeos, el número de peregrinos ha sido muy elevado, a diferencia de otros periodos en los que esa cifra se reducía considerablemente. Esos 530.000 contabilizados en el año 2025 exige un análisis que debe de hacerse en la búsqueda de que quienes lleguen hasta aquí en el Xacobeo 2027 lo hagan de tal modo que la Galicia que los acoja aporte una oferta mejor que la de las celebraciones anteriores. Y ese es un reto ciertamente difícil pero que debe de ser abordable con altura de miras, bebiendo de lo mejor de las experiencias anteriores, rastreando en el tiempo pasado fórmulas de éxito, detectando aquellas debilidades que pudiera haber, para minimizarlas, si no se pueden obviar, adaptando a la actualidad algo que tiene en su haber siglos de existencia.