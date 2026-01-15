Iros a la freiduría

Ando perdido, tu: cada semana emerge un redentor del PSOE, que no digo yo que le vengan mal, pero, eso sí, deberían predicar con más ánimo de reorientar que de desorientar. Me explico: a todos esos a los que llamo redentores también les podría haber llamado reaparecidos, porque todos han ocupado puestos de responsabilidad alta y larga en el Partido y sus gobiernos, de modo que, si las cosas, como ellos dicen, se torcieron, alguna culpa será suya, vamos, digo yo. Al fin y al cabo, entraron y salieron de su propia casa.

¿Dónde estaban cuando empezó el torcimiento? Porque no puede ser que cuando las cosas iban bien o, mejor dicho, les iban bien –lo que hacen tres letras, eh–, pues eso, no había torceduras, pero ahora, ahora sí, si se desgasta la dirección orgánica, que eso siempre puede pasar, como ellos bien saben, pues reaparecen en escena recuperando un cántico de redención: ¡apártate, vas mal, déjame a mí! Yo, sin embargo, me pregunto desde cuándo el pecador es el que se exculpa de sus propios pecados. Que se arrepienta vale, pero sin olvidar las culpas. El arrepentimiento empieza por reconocerlas.

Y lo que más me desconcierta es que los personajes esos no sepan guardar las formas: si los miembros del Partido Socialista quieren reconducirlo, no deben comenzar por derribarlo, a no ser que lo que quieran sea otra cosa, claro. Por si acaso, ahí va un aviso: sea cual sea la razón, todo debe empezar con la promoción de un debate abierto –democrático– dentro del propio Partido, sin alaracas exteriores que, espectacularidades aparte, como bien se ve, no son constructivas.

No quiero creer que las discrepancias con la dirección de un Partido se puedan resolver señalándoles la puerta a los discrepantes, ¡por Dios, no!, que sería tan improductivo como vergonzoso, pero hombre, por ellos lo digo, por su tranquilidad, tampoco es necesario que desgarren de tal manera su ánimo. La militancia es voluntaria. Se puede ser tan honorable dentro como fuera.

Y que con la que está cayendo andemos en estas distorsiones, no nos deja quedar bien, no.