La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica para toda España, excepto País Vasco y Navarra, autoría de Oriol Junqueras y aceptada por el Gobierno, perjudica especialmente a Galicia. Hasta el BNG, casi siempre complaciente con Sánchez y socio de ERC, se ha visto obligado a manifestarse en contra. Néstor Rego la tildó de centralista, insuficiente y lesiva para Galicia. Hay ruido de urnas, por lo que resultaría chocante que respaldara un nuevo aldraxe.

El BNG insiste en el concierto económico, postura lógica en un partido soberanista cuyo objetivo es la independencia. El nacionalismo prioriza tener la llave de la caja sobre el contenido de la misma. Importa más el control de los recursos financieros que el saldo existente. Algo así como lo que se decía en la Cuba revolucionaria: Nuestro vino es malo pero es nuestro. En cualquier caso, el cupo es como la línea del horizonte. Cuanto más nos acercamos más se aleja. El modelo vasco y navarro no conviene a los territorios pobres.

¡Ay si Orza levantara la cabeza! No daría crédito a lo visto. Más de treinta años después de que el solvente conselleiro de Facenda de toda la era Fraga (1990-2005) se batiera en Madrid por un sistema en el que se primara el envejecimiento y la dispersión poblacional, resulta que ahora se reduce sustancialmente la ponderación de estos dos factores. Caminamos en sentido contrario. Lo contrario a los principios de la izquierda, al menos a lo que defienden PSOE y ERC.

A Galicia no se le concede ni el fuero ni el huevo. El pacto Sánchez-Junqueras deja fuera a todos los demás en algo que es común. Lo natural y democrático sería que el Gobierno presentara una propuesta para debatir entre todas las comunidades y partidos políticos, aprobada primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y definitivamente en las Cortes. A Cataluña sí se le reconoce el fuero y el huevo. A otras comunidades, las mediterráneas, tal vez el huevo pero a Galicia se le niegan ambos. Es insultante que con una población del 6,5 por ciento del total vaya a recibir sólo el 2,8 por ciento del aumento en la financiación. Un incremento que no cubre ni la subida salarial de los trabajadores públicos.

No es menos reprobable que Andalucía reciba mejor trato por el hecho de que quien reparte el resto de la tarta -Junqueras se reservó el mejor trozo- sea candidata a la presidencia esta comunidad. Y encima presuma de la cacicada. Es muestra de lo peor de la política.

Se nos quiere engatusar con que todos vamos a recibir más. Es un engaño fácil de descubrir. Para empezar, Cantabria y Extremadura seguirán igual. Los españoles, estamos hablando de personas, vamos a contribuir lo mismo con la nueva financiación que con la actual. La diferencia radica en que quienes vivan en unos territorios tendrán más a costa de otros. Por otra parte, lo que se añade -unos 21.000 millones- no cae del cielo. Se detrae de las arcas del Estado. O sea, menos fondos para infraestructuras (¿Cómo va la autovía Lugo-Santiago?), menos seguridad ciudadana, menos inversión en defensa, menos transferencias para equilibrar las cuentas de la seguridad social y pensiones, etc.,etc.

Pero lo más sorprendente del acuerdo entre dos partidos de izquierda es la denominada ordinalidad, eso sí, sólo garantizada para Cataluña. Significa que los ciudadanos que más aportan al sistema, porque son más ricos, van a ser quienes más recursos del conjunto reciban. ¿Dónde está la solidaridad que tanto se predica?

Dicen que Montero sacó un conejo de la chistera. Simplemente recordó algo en vigor. Ya sucedió en 2009. No es obligatorio aceptar el nuevo sistema. Evidentemente nadie renunciará. A Extremadura y Cantabria le tirarán algún caramelito. Veamos, estaban un catalán, una andaluza y un gallego, los tres muy hambrientos, a punto de desfallecer. Había tres bocadillos: Uno de jamón de Jabugo, otro de chorizo de Cantimpalo y el tercero de mortadela ultraprocesada. ¿Cuál se tragará nuestro paisano?

Junqueras-Sánchez hacen una oferta que no se podrá rechazar.